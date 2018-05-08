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Суд подтвердил взыскание с Приватбанка 0,5 млрд гривен в пользу бывшей жены бизнесмена Боголюбова
11:47 08.05.2018 |
Апелляционный суд Днепропетровской области 13 апреля оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с Приватбанка 15,7 млн долларов, 1,84 млн евро, 35,3 млн гривен (всего в гривневом эквиваленте - около 500 млн гривен ) в пользу бывшей жены бизнесмена Боголюбова Елены Боголюбовой.
Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе НБУ.
"В Апелляционном суде Днепропетровской области 13 апреля 2018 года состоялось рассмотрение апелляционных жалоб Национального банка и Приватбанка на решение суда первой инстанции по делу № 201/473/17 по иску Елены Боголюбовой к Приватбанку. Суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения апелляционные жалобы, а решение суда первой инстанции - без изменений", - указано в комментарии регулятора.
Также НБУ сообщает, что намерен обжаловать решение в кассационном порядке.
В сентябре прошлого года Октябрьский районный суд Днепропетровска обязал Приватбанк компенсировать бывшей жене бизнесмена Боголюбова Елене 15,7 млн долларов, 1,84 млн евро, 35,3 млн гривен.
Решение Октябрьского районного суда Днепропетровска от 5 сентября было запрещено для публикации согласно закону "О доступе к судебным решениям" (п. 4 ст. 7), однако в определении Апелляционного суда указано, что 5 сентября суд обязал компенсировать бывшей жене Боголюбова указанные 15,7 млн долларов, 1,84 млн евро, 35,3 млн гривен.
Кроме того, суд постановил расторгнуть договора между Боголюбовой и Приватбанком.
Во время национализации Приватбанка бывшая жена Боголюбова попала в перечень связанных с бывшими собственниками лиц.
Средства Боголюбовой в банке были конвертированы в капитал банка.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабинет Министров принял решение национализировать Приватбанк.
Согласно договоренностям между правительством и бывшими собственниками банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, последние должны были до 1 июля прошлого года провести реструктуризацию собственных кредитов в банке.
В июле 2017 года НБУ констатировал, что погашение этих кредитов не произошло, а 20 декабря стало известно, что Высокий суд Лондона издал приказ об аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 млрд долларов.
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