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В 1-м квартале Альфа-банк (Украина) увеличил прибыль в 30,7 раз до 211,5 млн гривен
16:27 14.05.2018 |
В январе-марте Альфа-банк (Украина) увеличил чистую прибыль в 30,7 раз до 211,544 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (6,876 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
Чистый процентный результат банка составил 846,8 млн гривен, чистый комиссионный доход - 504,6 млн гривен.
2017 Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 597,2 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Альфа-банка (Украина) владеет входящая в состав консорциума "Альфа-Групп" компания ABH Ukraine Limited (Кипр).
ABH Holdings SA контролируется Михаилом Фридманом (36,47%), Германом Ханом (23,27%), Петром Авеном (13,76%) и Алексеем Кузьмичевым (18,12%).
Альфа-Групп также владеет российским Альфа-Банком.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|31.12.2017
|31.03.2018
|Изменение, %
|Активы
|49 278,9
|48 414,9
|-1,75
|Кредиты клиентам
|28 047
|27 346,3
|-2,50
|Средства клиентов
|41 900,7
|41 846,5
|-0,13
|Всего капитала
|3 687,5
|3 899,4
|5,75
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