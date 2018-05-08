В 2017 Приватбанк сократил убыток в 7,4 раза до 23,9 млрд гривен

В 2017 году национализированный Приватбанк сократил убыток в 7,4 раза до 23,914 млрд гривен по сравнению с 2016 годом (176,238 млрд гривен).

Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.

Процентные доходы банка сократились за год на 22%, до 24,485 млрд гривен, тогда как процентные расходы сократились еще значительней за счет снижения ставок по депозитам - на 37,4%, до 18,374 млрд гривен.

При этом депозитный портфель банка за год вырос на 17,5% до 212,750 млрд гривен.

Благодаря этому чистый процентный доход вырос в 3 раза до 6,111 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2016 года украинское правительство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.

Основные показатели работы банка: