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1-й квартал ВТБ Банк закончил с прибылью 184,5 млн гривен
07:58 08.05.2018 |
Январь-март ВТБ Банк закончил с чистой прибылью 184,5 млн гривен против убытка за аналогичный период прошлого года в сумме 351,733 млн гривен.
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистый комиссионный доход банка составил 31,2 млн гривен, чистые процентные доходы - 83,4 млн гривен.
2016 год ВТБ Банк закончил с убытком 6,892 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 99,97% акций ВТБ Банка принадлежит российской группе ВТБ.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.04.2018
|Изменение, %
|Активы
|11 079
|10 463,5
|-5,56
|Кредиты клиентам
|3 868,9
|4 034,8
|4,29
|Средства клиентов
|4 906,6
|3 964,5
|-19,20
|Всего капитала
|870,1
|1 054,6
|21,20
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