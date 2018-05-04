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Дионисий Галикарнасский
ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей медиа-бизнес Ложкина
18:53 04.05.2018 |
Генеральная прокуратура получила доступ к многочисленным счетам ООО "Ветек Медиа Инвест" беглого олигарха Сергея Курченко открытых в "Укрэксимбанке".
Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева с марта 2018 года, сообщает проект "Марлин".
В частности следователи ГПУ получили доступ к счетам, по которым учитывались операции по кредитному договору на сумму 160 миллионов долларов от 2013 года, заключенному между ООО "Ветек Медиа Инвест" и "Укрэксимбанк", а также к счетам оффшорных кипрских компаний Kviten Solution Limited и Quickpace Limited и ряда других документов, которые предоставлялись для оформления данного кредита.
По данным следствия, приобретение акций UMH Group фирмой "Ветек Медиа Инвест" за счет упомянутых кредитных средств предоставленных "Укрексмибанком" имеют признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.
По состоянию на апрель 2016 года кредит в 160 миллинов долларов погашен. По имеющейся у следствия информации, погашение состоялось фактически за счет списания средств с депозитных счетов Kviten Solution Limited, Sabulong Trading LTD и Quickpace Limited.
За счет предъявления к погашению предоставленных в залог сертификатов казначейских обязательств Украины в количестве 100 тысяч штук. А также за счет средств фиктивных фирм ООО "Торения", ООО "Торговый Дом Ветек", ООО "Кватро Мегатех", ООО "Мевель", ООО "Риверан Делюкс" и ООО "Запорожский коксохимремонт".
ООО "Торения" также проходит по уголовным делам полиции, как фирма по которой отмывали деньги победители на тендерах по благоустройству Харькова в течение 2011-15 годов.
ООО "Запорожский коксохимремонт" в течение 2011-13 годов самостоятельно выиграло на тендерах преимущественно дочерних структур "Нафтогаза Украины" более 227 миллионов гривен.
В начале февраля телеканал Al Jazeera заявил, что президент Петр Порошенко исключил экс-руководителя администрации президента Бориса Ложкина из состава Национального инвестиционного совета после того, как телеканал подал запрос по расследованию относительно продажи UMH Group.
Сам Ложкин комментировал соглашение о продаже "Украинского медиахолдинга" (UMH) Курченко следующим образом: "Это история 2013 года. Это был обычный бизнес еще до моего прихода на госслужбу".
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