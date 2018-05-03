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Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов
16:32 03.05.2018 |
Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.
По его словам, 18 объектов из списка находятся в управлении ФГИУ, среди них - пять облэнерго («Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго»), а также четыре теплогенерирующих предприятия («Херсонская ТЭЦ», «Днепровская ТЭЦ», «Криворожская теплоцентраль», «Северодонецкая теплоэлектроцентраль»).
Также Фонд госимущества управляет «Запорожским титано-магниевым комбинатом», «Президент-Отелем», «Турбоатомом», «Азовмашем», «Заводом алюминиевой фольги» и ОАО« Ориана», попавшими в перечень.
Как подчеркнул Трубаров, приватизация ещё трёх предприятий («Центрэнерго», «Одесский припортовый завод» и «Сумыхимпром») пройдет в соответствии с заключительными и переходными положениями закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».
Что касается оставшихся объектов большой приватизации, то три из них находятся в управлении Министерства экономического развития и торговли Украины («Объединенная горно-химическая компания», «Завод «Электротяжмаш», «Днепровский электровозостроительный завод»).
В управлении Министерства аграрной политики и продовольствия находится два объекта большой приватизации - «Аграрный фонд» и «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».
По одному объекту большой приватизации проводят управление Кабинет министров («Украгролизинг»), Министерство здравоохранения (ЧАО «Индар») и Министерство энергетики и угольной промышленности («Угольная компания «Краснолиманская»).
Трубаров отметил, что после правительственного комитета список должен утвердить Кабинет министров.
Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества. Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.
В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн
Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.
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