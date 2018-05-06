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1-й квартал ING Bank (Украина) закончил с прибылью 91,6 млн гривен
08:11 05.05.2018 |
Январь-март ING Bank (Украина) закончил с чистой прибылью 91,597 млн гривен против убытка за аналогичный период прошлого года 28,643 млн гривен.
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
Комиссионные расходы банка составили 27,1 млн гривен, комиссионные доходы - 22,615 млн гривен.
Процентные доходы составили 298,8 млн гривен, процентные расходы - (-79 млн гривен).
2016 год ING Bank (Украина) закончил с прибылью 791 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, ING Bank (Украина) является публичным акционерным обществом, 100% его акций принадлежит ING Bank N.V. (Нидерланды).
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 17-е место (17,4 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.04.2018
|Изменение, %
|Активы
|9 971,2
|9 564,7
|-4,1
|Кредиты клиентам
|7 118,9
|7 514,0
|5,6
|Средства клиентов
|5 238,9
|5 175,6
|-1,2
|Всего капитала
|3 753,1
|3 857,7
|2,8
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