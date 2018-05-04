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2017 Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 597,2 млн гривен
10:06 04.05.2018 |
2017 год Альфа-банк (Украина) закончил с чистой прибылью 597,216 млн гривен против убытка 4,095 млрд гривен за аналогичный период 2016 года.
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 6,9 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 5,2 млн гривен, в 3-м прибыль составила 11,6 млн гривен, в 4-м квартале прибыль составила 573,5 млн гривен.
В 2016 году Альфа-банк (Украина) увеличил убыток в 1,5 раза до 4,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 90% акций Альфа-банка владеет входящая в состав консорциума "Альфа-групп" компания ABH Ukraine Limited (Кипр).
"Альфа-групп" контролируется Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым, Петром Авеном.
В ноябре 2017 в состав акционеров банка вошел международный инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн).
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.01.2018
|Изменение, %
|Активы
|38 953,9
|49 472,9
|27,00
|Кредиты клиентам
|25 629,5
|28 225,3
|10,13
|Средства клиентов
|31 495,4
|41 900,7
|33,04
|Всего капитала
|3 311,7
|3 920,7
|18,39
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