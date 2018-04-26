ГП Антонов озвучило в Берлине готовность Авиалиний Антонова к выполнению полного спектра стратегических грузоперевозок в интересах НАТО и ЕС

ГП "Антонов" (Киев) в рамках участия в работе международной авиакосмической выставки ILA-2018, проходящей 25-29 апреля в Берлине (Германия), озвучило готовность авиакомпании "Авиалинии Антонова" к выполнению полного спектра стратегических перевозок по программе Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) в интересах НАТО и ЕС в связи с планами по выходу из программы российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в пресс-службе ГП "Антонов", официальное заявление по данному поводу распространено ГП "Антонов" 25 апреля в первый день работы ILA-2018.

"Поскольку российская компания "Волга-Днепр" намерена выйти из программы Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), "Антонов" готов предоставить полный спектр услуг странам-участницам этой программы и гарантирует предоставление необходимого количества самолетов Ан-124-100 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" для выполнения стратегических авиаперевозок в интересах НАТО и ЕС", - передала пресс-служба ключевой месседж распространенного официального заявления.

В этой связи в ГП "Антонов" также напомнили, что в связи с новой геополитической ситуацией украинский оператор тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" прекратил сотрудничество с российской "Волга-Днепр" и работает на рынке грузовых авиаперевозок самостоятельно, в том числе в рамках программы НАТО SALIS.

Как уточнили в пресс-службе, ГП "Антонов" принимает участие в работе выставки по приглашению германской стороны в лице организаторов ILA, и демонстрирует на авиасалоне входящий в парк "Авиалиний Антонова" крупнейший в мире транспортный Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, с 2015 года по решению правительства входит в госконцерн "Укроборонпром".

"Авиалинии Антонова" - один из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, с 2006 года предоставляет услуги в рамках программы SALIS. В декабре 2014 года совместный с российской авиакомпанией "Волга-Днепр" контракт с НАТО был продлен до конца 2016 года, осенью 2016 года руководство "Авиалиний Антонова" озвучило планы продолжить сотрудничество с НАТО по программе SALIS после завершения совместного с российской компанией контракта. С целью продолжения участия в программе НАТО SALIS, ГП "Антонов" создал компанию "Антонов-SALIS", единственным бенефициаром которой является ГП "Антонов". В рамках нового формата партнерства, не исключали в компании, местом базирования украинских "Русланов" останется Лейпциг.

В 2017 году официальная информация о новом формате сотрудничества украинского оператора Ан-124-100 "Руслан" по программе SALIS не озвучивалась.

Дальнейшие перспективы задействования флота "Авиалиний Антонова" в стратегических перевозках по программе SALIS обсуждались в ходе посещения ГП "Антонов" генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в рамках его визита в Киев в июле 2017 года.

По данным ГП "Антонов", сегодня флот "Авиалиний Антонова" насчитывает семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, Ан-22 "Антей" 60 тонн.

Международная авиакосмическая ILA Berlin Air Show, которая проходит 25-29 апреля в Берлине (Германия) - одна из крупнейших в Европе специализированных выставок. По данным организаторов, в работе ILA Berlin Air Show-2016 приняли участие 1200 компаний из 40 стран.

