ГП Антонов озвучило в Берлине готовность Авиалиний Антонова к выполнению полного спектра стратегических грузоперевозок в интересах НАТО и ЕС

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ГП Антонов озвучило в Берлине готовность Авиалиний Антонова к выполнению полного спектра стратегических грузоперевозок в интересах НАТО и ЕС

 

ГП "Антонов" (Киев) в рамках участия в работе международной авиакосмической выставки ILA-2018, проходящей 25-29 апреля в Берлине (Германия), озвучило готовность авиакомпании "Авиалинии Антонова" к выполнению полного спектра стратегических перевозок по программе Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) в интересах НАТО и ЕС в связи с планами по выходу из программы российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в пресс-службе ГП "Антонов", официальное заявление по данному поводу распространено ГП "Антонов" 25 апреля в первый день работы ILA-2018.

"Поскольку российская компания "Волга-Днепр" намерена выйти из программы Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), "Антонов" готов предоставить полный спектр услуг странам-участницам этой программы и гарантирует предоставление необходимого количества самолетов Ан-124-100 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" для выполнения стратегических авиаперевозок в интересах НАТО и ЕС", - передала пресс-служба ключевой месседж распространенного официального заявления.

В этой связи в ГП "Антонов" также напомнили, что в связи с новой геополитической ситуацией украинский оператор тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" прекратил сотрудничество с российской "Волга-Днепр" и работает на рынке грузовых авиаперевозок самостоятельно, в том числе в рамках программы НАТО SALIS.

Как уточнили в пресс-службе, ГП "Антонов" принимает участие в работе выставки по приглашению германской стороны в лице организаторов ILA, и демонстрирует на авиасалоне входящий в парк "Авиалиний Антонова" крупнейший в мире транспортный Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, с 2015 года по решению правительства входит в госконцерн "Укроборонпром".

"Авиалинии Антонова" - один из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, с 2006 года предоставляет услуги в рамках программы SALIS. В декабре 2014 года совместный с российской авиакомпанией "Волга-Днепр" контракт с НАТО был продлен до конца 2016 года, осенью 2016 года руководство "Авиалиний Антонова" озвучило планы продолжить сотрудничество с НАТО по программе SALIS после завершения совместного с российской компанией контракта. С целью продолжения участия в программе НАТО SALIS, ГП "Антонов" создал компанию "Антонов-SALIS", единственным бенефициаром которой является ГП "Антонов". В рамках нового формата партнерства, не исключали в компании, местом базирования украинских "Русланов" останется Лейпциг.

В 2017 году официальная информация о новом формате сотрудничества украинского оператора Ан-124-100 "Руслан" по программе SALIS не озвучивалась.

Дальнейшие перспективы задействования флота "Авиалиний Антонова" в стратегических перевозках по программе SALIS обсуждались в ходе посещения ГП "Антонов" генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в рамках его визита в Киев в июле 2017 года.

По данным ГП "Антонов", сегодня флот "Авиалиний Антонова" насчитывает семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, Ан-22 "Антей" 60 тонн.

Международная авиакосмическая ILA Berlin Air Show, которая проходит 25-29 апреля в Берлине (Германия) - одна из крупнейших в Европе специализированных выставок. По данным организаторов, в работе ILA Berlin Air Show-2016 приняли участие 1200 компаний из 40 стран.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:21 Порт­фель ОВГЗ не­ре­зи­ден­тов умень­шил­ся на 1,67 млрд грн

17:10 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 25 ап­ре­ля со­ста­вил 26.2300 грн

17:04 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 26.04.18

15:48 Ев­ро за­мед­лил подъ­ем в ожи­да­нии пресс-кон­фе­рен­ции Дра­ги

15:24 ЕЦБ со­хра­нил все 3 про­цент­ные став­ки без из­ме­не­ний, как и ожи­да­лось

14:20 В 2017 го­ду два бан­ки­ра про­шли про­це­ду­ру от­бе­ли­ва­ния

12:34 Бир­жи АТР за­кры­лись пре­иму­ще­ствен­но сни­же­ни­ем 26 ап­ре­ля на но­во­стях ком­па­ний

12:27 Спра­вед­ли­вую оцен­ку сто­и­мо­сти ак­ций при squeeze-out мо­жет опре­де­лить толь­ко суд, - НКЦБФР

11:05 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 26.04.18

11:03 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 26.04.18

10:58 НБУ про­дал 25 ап­ре­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 547 млн гри­вен

10:44 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 25 ап­ре­ля умень­шил­ся на $47,1 млн до $200,3 млн

10:40 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 25.04.18

10:25 По­че­му суд от­стра­нил за­мгла­вы НБУ Рож­ко­ву

08:42 Дол­лар де­ше­ве­ет 26 ап­ре­ля в кор­рек­ции по­сле рал­ли в сре­ду

• дальше…

17:08 Об­щий госдолг в мар­те вы­рос на 0,8% до $77,4 млрд

16:44 В 2017 го­ду уро­вень рас­че­тов на­се­ле­ния за газ вы­рос до 92% - “Наф­то­газ”

14:33 Нефть про­дол­жа­ет подъ­ем, Brent тор­гу­ет­ся у $74,6 за бар­рель

13:36 Ввод в экс­плу­а­та­цию кон­фай­мен­та на ЧАЭС за­пла­ни­ро­ван на де­кабрь те­ку­ще­го го­да – По­ро­шен­ко

12:27 Спра­вед­ли­вую оцен­ку сто­и­мо­сти ак­ций при squeeze-out мо­жет опре­де­лить толь­ко суд, - НКЦБФР

10:30 В Укра­ине на­чал ра­бо­ту Ко­ор­ди­на­ци­он­ный со­вет по ре­фор­ми­ро­ва­нию энер­ге­ти­ки

10:12 В Укра­ине на 0,3% со­кра­ти­лись объ­е­мы стро­и­тель­ства

09:02 Нефть про­дол­жа­ет до­ро­жать 26 ап­ре­ля, иг­но­ри­руя рост до­бы­чи и за­па­сов в США

08:13 Обо­шлись без рус­ских. Как в Укра­ине до­ве­ли до ума но­вый во­ен­но-транс­порт­ный са­мо­лет

25.04 Ав­то­газ про­дол­жал до­ро­жать 25 ап­ре­ля

• дальше…

17:46 Юн­кер: Гре­ция вско­ре станет “нор­маль­ной стра­ной” ев­ро­зо­ны

17:16 На­зва­ны луч­шие стра­ны для со­зда­ния се­мьи

16:30 Гла­ва ЕЦБ при­знал за­мед­ле­ние ро­ста в ев­ро­зоне, но вы­ра­зил уве­рен­ность в по­зи­тив­ном про­гно­зе

15:24 ЕЦБ со­хра­нил все 3 про­цент­ные став­ки без из­ме­не­ний, как и ожи­да­лось

15:20 ПАСЕ при­ня­ла ре­ше­ние о даль­ней­ших дей­стви­ях из-за до­кла­да о кор­руп­ции

14:53 Се­анс са­мо­раз­об­ла­че­ния. По­че­му вен­гер­ский МИД так вол­ну­ет укра­ин­ское граж­дан­ство

14:04 Фин­лян­дия не от­ка­жет­ся от вы­плат ба­зо­во­го до­хо­да

12:55 Пол­сот­ни кон­гресс­ме­нов США об­ви­ни­ли Укра­и­ну в про­слав­ле­нии “на­цист­ских кол­ла­бо­ра­ци­о­ни­стов”

12:42 США за­по­до­зри­ли Huawei в на­ру­ше­нии санк­ций США про­тив Ира­на

12:16 В Бри­та­нии мо­гут рас­крыть име­на оли­гар­хов, пря­чу­щих день­ги в оф­шо­рах

11:37 Иран и Ки­тай под­пи­са­ли ме­мо­ран­дум о стро­и­тель­стве неф­те­хи­ми­че­ско­го пар­ка

08:32 Смо­жет ли Рос­сия де­лать тур­би­ны не ху­же Siemens?

25.04 Мак­рон при­звал Ев­ро­пу и США стро­ить ми­ро­по­ря­док ХХI ве­ка

25.04 Кир­ги­зия: про­ти­во­сто­я­ние ста­ро­го и но­во­го пре­зи­ден­тов про­дол­жа­ет­ся

25.04 TANAP бу­дет вве­ден в строй в на­ча­ле июня — Эр­до­ган

• дальше…

09:18 Сколь­ко зрад в за­пус­ке мед­ре­ест­ра eHealth

25.04 Гла­ва Де­пар­та­мен­та ин­форм­тех­но­ло­гий КГГА Юрий На­за­ров: осе­нью элек­трон­ный би­лет для все­го транс­пор­та бу­дет за­пу­щен

25.04 Раз­ре­ше­ние ор­га­нам мест­но­го са­мо­управ­ле­ния за­пре­щать про­да­жу ал­ко­го­ля в опре­де­лен­ное вре­мя су­ток всту­пи­ло в си­лу

24.04 Ми­н­ин­фра­струк­ту­ры пред­ло­жи­ло за­крыть воз­мож­ность вхо­да рос­сий­ских су­дов во внут­рен­ние во­ды стра­ны

24.04 За­ко­но­да­тель­ная “пу­стыш­ка”: За­чем МЭРТ штра­фы за от­сут­ствие ре­ги­стра­ции

24.04 "Киевпастранс" на­ме­рен по­вы­сить та­ри­фы на про­езд в на­зем­ном ком­му­наль­ном транс­пор­те Ки­е­ва до 8 гри­вен с 15 июля

24.04 В Укра­ине хо­тят про­ве­сти про­вер­ки про­жи­ва­ния граж­дан по “про­пис­ке”: на­ру­ши­те­лям гро­зит штраф

23.04 Тор­го­вые цен­тры Ки­е­ва уда­ри­лись в ре­кон­цеп­цию

23.04 Все­лен­ский Пат­ри­ар­хат на­чи­на­ет про­це­ду­ры, не­об­хо­ди­мые для предо­став­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Укра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви

23.04 Толь­ко чет­верть укра­ин­цев от­кла­ды­ва­ет день­ги на пен­сию

20.04 В Ки­ев­парк­транс­сер­ви­се рас­ска­за­ли, ка­кие сюр­при­зы ждут ав­то­мо­би­ли­стов этой осе­нью

20.04 Цен­ность граж­дан­ства Укра­и­ны су­ще­ствен­но вы­рос­ла - ис­сле­до­ва­ние

19.04 Гла­ва Украв­то­до­ра не под­дер­жи­ва­ет идею от­ме­ны жел­то­го сиг­на­ла све­то­фо­ра на до­ро­гах

18.04 Ка­б­мин хо­чет от­ме­нить жел­тый сиг­нал све­то­фо­ра

18.04 Укра­и­на под­ня­лась на 29 по­зи­цию в ав­то­ри­тет­ном меж­ду­на­род­ном рей­тин­ге Global Firepower Index

• дальше…

12:55 Пол­сот­ни кон­гресс­ме­нов США об­ви­ни­ли Укра­и­ну в про­слав­ле­нии “на­цист­ских кол­ла­бо­ра­ци­о­ни­стов”

10:25 По­че­му суд от­стра­нил за­мгла­вы НБУ Рож­ко­ву

08:57 Го­ря­чая фа­за вой­ны: К че­му при­ве­дет ак­тив­ность бо­е­ви­ков по всей ли­нии фрон­та

25.04 По­че­му Кап­лин при­шел ша­тать Ка­б­мин

25.04 Сыт­ник рас­счи­ты­ва­ет, что НАБУ по­лу­чит пол­ный до­ступ к е-де­кла­ра­ци­ям с при­хо­дом но­во­го гла­вы НАПК

25.04 Как по­ли­ти­ки-по­пули­сты и груп­пы лоб­би­стов двух оли­гар­хов вы­сту­па­ют про­тив фор­муль­но­го це­но­об­ра­зо­ва­ния

24.04 Ком­про­мат из 90-х: Кто за­ка­зал Тру­ха­но­ва

24.04 В НАТО на 60%: Чем Укра­и­на гор­дит­ся пе­ред Аль­ян­сом

24.04 Тре­тья си­ла. В чем фе­но­мен “пер­вых не­про­ход­ных”

24.04 Где на Дон­бас­се в бли­жай­шее вре­мя воз­мож­но се­рьез­ное обостре­ние

23.04 Иг­ра в прай­ме­риз: За­чем Хо­му­тын­ник под­став­ля­ет Кер­не­са с пре­зи­дент­ством

23.04 Все­лен­ский Пат­ри­ар­хат на­чи­на­ет про­це­ду­ры, не­об­хо­ди­мые для предо­став­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Укра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви

23.04 Ве­сен­нее обостре­ние. “Ги­бри­ды” сно­ва тя­нут ру­ки к Ма­ри­у­по­лю

23.04 Рей­тинг са­мых бо­га­тых лю­дей Укра­и­ны вновь воз­гла­вил Ах­ме­тов

23.04 Ата­ку на Укра­и­ну ви­дят как ата­ку на сво­бод­ный, де­мо­кра­ти­че­ский мир - Клим­кин о встре­че G7 в То­рон­то

• дальше…

16:59 Мар­ка DS по­стро­и­ла 1360-силь­ный асим­мет­рич­ный спорт­кар бу­ду­ще­го

15:06 Honda HR-V стал элек­три­че­ским кон­цепт-ка­ром

12:42 США за­по­до­зри­ли Huawei в на­ру­ше­нии санк­ций США про­тив Ира­на

12:04 Sony X Mount поз­во­лит вла­дель­цам смарт­фо­нов Xperia за­пус­кать на них иг­ры с PS4

11:51 Все Hyundai те­перь бу­дут та­ки­ми: по­ка­за­на пер­вая мо­дель в но­вом сти­ле

25.04 Ки­тай­цы сде­ла­ли из Volvo “8-бит­ный” крос­со­вер с рас­паш­ны­ми дверь­ми

25.04 Audi впер­вые вы­пу­сти­ла удли­нен­ный крос­со­вер

25.04 Xiaomi в рам­ках под­го­тов­ки к IPO обе­ща­ет огра­ни­чить рен­та­бель­ность - СМИ

25.04 Microsoft до­ве­ла до тюрь­мы пред­при­ни­ма­те­ля, ко­то­рый де­лал дис­ки вос­ста­нов­ле­ния Windows

25.04 Пред­став­лен смарт­фон Xiaomi Mi 6X. Ком­па­ния утвер­жда­ет, что его ка­ме­ра луч­ше, чем в iPhone X

25.04 BMW пред­ста­ви­ла в Пе­кине пер­вый элек­три­че­ский крос­со­вер

25.04 Но­вый Mercedes-Benz A-Class стал “длин­ным” се­да­ном

25.04 Гер­ман Греф: блок­чейн – не­до­зре­лая и пе­ре­оце­нен­ная тех­но­ло­гия

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

24.04 Крос­со­вер Mercedes-Maybach: че­ты­ре элек­тро­мо­то­ра, го­ло­со­вое управ­ле­ние и “зо­ло­тые” крес­ла

• дальше…

24.04 Блок­чейн-бра­у­зер Brave за­клю­чил парт­нер­ство с Dow Jones Media

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

20.04 Как рас­ска­зы­вать о сво­их та­лан­тах без скром­но­сти, и хва­стов­ства

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно