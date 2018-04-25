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Акционеры “ИНГ Банка Украина” уполномочили правление на осуществление существенных правомочий объемом до EUR100 млн
07:40 25.04.2018 |
Акционеры ПАО "ИНГ Банк Украина" (Киев) предоставил правлению предварительное согласие на осуществление существенных правомочий в эквивалентном объеме до EUR100 млн.
Согласно сообщению ИНГ Банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение акционеры приняли на общем собрании 17 апреля 2018 года.
В сообщении также указывается, что общая сумма таких правомочий в течение следующих за датой принятия решения 12 месяцев не может превышать эквивалент EUR1 млрд.
"ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным акционером к 1 января 2018 года являлся ING Bank N.V.
Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 года "ИНГ Банк Украина" по размеру активов занимал 22-е место (9,971 млрд грн) среди 84 действовавших украинских банков.
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