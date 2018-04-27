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НПО “Днепропресс” в 2017г сократило чистую прибыль на 11%
07:57 27.04.2018 |
ЧАО "НПО "Днепропресс" (Днепр), крупный производитель агрегатов и машин для тяжелой промышленности, в 2017 году получило чистую прибыль в размере 7,17 млн грн, что на 10,8% меньше аналогичного показателя 2016 года.
Согласно годовой отчетности предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход снизился на 11,8% - до 181,04 млн грн.
Валовая прибыль НПО "Днепропресс" по итогам прошлого года составила 24,93 млн грн против 40,69 млн грн годом ранее, операционная - 9,28 млн грн против 7,56 млн грн.
НПО "Днепропресс" специализируется на производстве кузнечно-прессового оборудования для различных сегментов тяжелой промышленности, насосов и оборудования для нефтегазовой промышленности, всех видов запасных частей.
По итогам 2016 года завод увеличил чистый доход на 17,5% к 2015 году - до 205,34 млн грн., чистая прибыль выросла на 17% - до 8,03 млн грн.
Согласно данным НКЦБФР на четвертый квартал 2017 года, крупнейшим акционером компании являлся Игорь Воронов с пакетом 49,3%.
В начале апреля 2018 года компания со ссылкой на полученные 23 марта сведения сообщила о приобретении 49,3% акций физлицом.
По предыдущим данным НКЦБФР на третий квартал 2011 года, ООО "Смарт-груп" принадлежало 19,6% акций ЧАО, паевому венчурному инвестфонду "Феникс" ООО "Финтехнологии" - 19,5%, ООО "Подол-2000", - 19,8%, ООО "Челси" - 20%, ООО "Консалтинг-гамма" - 19,8% (все - компании-резиденты).
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