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"Центрэнерго" выплатит 1,4 млрд грн дивидендов
07:40 24.04.2018 |
"Центрэнерго" заплатит государству 1,1 млрд грн дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году", - написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров в своем блоге в соцсети "Фейсбук".
Он напомнил, что государство владеет пакетом акций "Центрэнерго" в размере 78,2%.
В соответствии с законодательством средства в государственный бюджет должны быть перечислены до 1 июля текущего года, напомнил В.Трубаров.
Согласно протоколу собрания, на выплату дивидендов было решено направить 75% чистой прибыли, тогда как на пополнение резервного фонда - 15%, а еще 10% - на фонд развития производства.
Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 891,063 млн грн.
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