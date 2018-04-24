



Собрание акционеров " Центрэнерго " утвердило выплату дивидендов за 2017 год в размере 1 млрд 418 млн 297,3 тыс. грн.

"Центрэнерго" заплатит государству 1,1 млрд грн дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году", - написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров в своем блоге в соцсети "Фейсбук".

Он напомнил, что государство владеет пакетом акций "Центрэнерго" в размере 78,2%.

В соответствии с законодательством средства в государственный бюджет должны быть перечислены до 1 июля текущего года, напомнил В.Трубаров.

Согласно протоколу собрания, на выплату дивидендов было решено направить 75% чистой прибыли, тогда как на пополнение резервного фонда - 15%, а еще 10% - на фонд развития производства.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 891,063 млн грн.