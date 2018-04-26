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Завод “Кузня на Рыбальском” в 2017г чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза
07:58 26.04.2018 |
ЧАО "Завод " (Киев) по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с 2016 годом в 2, 2 раза (119,12%) - до 18,62 млн грн.
Согласно финансовой отчетности компании, обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР в пятницу, ее чистый доход за год возрос в 6,6 раза (557,36%) - до 776,18 млн грн.
ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. В условиях внешней агрессии осваивает производство новых разработок оборонного назначения.
Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев)
В 1991-2002 гг. на мощностях судозавода построен корвет ВСМУ "Тернополь". С 2004 года начато строительство бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, с 2012 года - бронекатеров "Гюрза-М" по заказу Минобороны.
По данным из открытых источников, в условиях внешней агрессии предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения, среди которых - 40 мм - гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". В 2015 предприятие приступило к созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БКМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет". Кроме того, завод участвует в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.
В 2016 году правительство предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года.
В 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" его полномочия спецэкспортера продлены сроком до 1 января 2021 года.
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