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Запорожский ЖРК в I кв. нарастил добычу железной руды на 15,9%
15:39 20.04.2018 |
По данным отдела контроллинга, опубликованным в корпоративной газете "Рабочее слово", объем добычи руды составил 93,4% от запланированного.
"Отставание возникло из-за необходимости проведения ремонтных работ по грузовому стволу №2. Остальные производственные показатели выполнены в полном объеме", - констатируется в информации отдела.
При этом уточняется, что в марте добыто 310 тыс. тонн руды при плане 385 тыс. тонн с содержанием железа 61,4%, отгружено потребителям 387,2 тыс. тонн продукции (96,8% от плана).
Ранее со ссылкой на технического директора комбината Сергея Полторащенко сообщалось, что план на 2018 год - 4,550 млн тонн руды с содержанием железа 60,85%.
ЗЖРК в 2017 году практически сохранил добычу железной руды на уровне 2016 года - 4,503 млн тонн при плане 4,5 млн тонн, среднее содержание железа в руде составило 61,1% (+0,59% от плана).
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь".
Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
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