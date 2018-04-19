В 2017 ОТП Банк увеличил прибыль на 6% до 1 млрд гривен

В 2017 году ОТП Банк (Киев) получил чистую прибыль в размере 1,02 млрд гривен, что на 6% больше, чем в 2016 году (954,124 млн гривен).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Чистый процентный доход ОТП Банка в 2017 году составил 1,95 млрд гривен, на 58,7 млн гривен улучшив результат годом ранее.

Чистый комиссионный доход ОТП Банка увеличился на 20% по сравнению с результатом 2016 и составил 938 млн гривен.

Вместе с тем в 2017 году ОТП Банку удалось сохранить баланс активов и обязательств, а также высоких показателей капитализации.

Так, активы ОТП Банка по итогам 2017 выросли на 20%, добавив 5 млрд гривен к результату на конец 2016 и составив 29,8 млрд гривен.

Кредитный портфель ОТП Банка по результатам 2017 составил 23,5 млрд гривен, сократившись на 7% по сравнению с результатом 2016 (25,1 млрд гривен).

Объем кредитов и задолженности юридических лиц, добавив 338,3 млн гривен за квартал, по итогам года уступил на 0,6 млрд гривен результата годом ранее и составил 16,2 млрд гривен. Объем кредитов, выданных физическим лицам, составил 7,3 млрд гривен.

По результатам 2017 депозитный портфель ОТП Банка продемонстрировал значительный прирост на 3,87 млрд гривен до 25,7 млрд гривен.

В частности, объем средств юридических лиц увеличился на 23% до 15,3 млрд гривен (+2,9 млрд гривен за год); по остаткам на счетах физических лиц зафиксирован прирост почти на 1 млрд грн до 10,3 млрд гривен.

"В 2017 году на фоне относительно стабильной политической ситуации в стране и стабильности на финансовых рынках, экономика демонстрировала рост. Это позволило нам активизировать свою работу во всех ключевых направлениях: для представителей агросектора мы продолжали развивать программу "Агро-фабрика"; для розничных клиентов реализовали ряд партнерских проектов в сфере автокредитования, финансирования энергоэффективности, а также карточных и ко-брендовых продуктов", - отметил председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

Регулятивный капитал Банка на конец 2017 составил 3,25 млрд гривен (по нормативным требованиям не менее 120 млн гривен).

Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2018 зафиксировался на уровне 15,55% (при нормативе не менее 10%).

Показатель текущей ликвидности банка составил 68,93%, значительно превысив норматив, установленный НБУ (не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, 100% акций публичного акционерного общества "ОТП Банк" владеет венгерский OTP Bank, который в 2006 году купил данное финучреждение у группы Raiffeisen International.







