Минфин отстранил Универсал банк от торговли госбумагами

Министерство финансов Украины приняло решение расторгнуть договор с Универсал Банком бизнесмена Сергея Тигипко "за повторное невыполнение взятых на себя обязательств".

Как сообщает пресс-служба Минфина, по итогам конкурса принято решение включить Альфа-Банк, банк Пивденный и Кредобанк в число первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

Также Укрсиббанку было сообщено о возможности расторжения договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг "за невыполнение взятых на себя обязательств".

С 14 мая утратят силу нынешние редакции договоров о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг, в связи с чем первичным дилерам необходимо их переподписать с министерством.

Первичными дилерами на рынке государственных ценных бумаг являются ОТП Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, Укрэксимбанк и ПриватБанк.

Универсал Банк (Universal Bank) ранее - банк Универсальный был основан в 1994 году. В 2016 году банк приобрела группа ТАС Сергея Тигипко.