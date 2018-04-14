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Суд обязал Госгеонедра продлить лицензии "Укрнафты"
08:34 13.04.2018 |
Киевский апелляционный административный суд принял решение, согласно которому на Государственную службу геологии и недр были наложены обязательства в порядке "молчаливого согласия" продлить компании "Укрнафта" действие спецразрешений на добычу нефти для ряда месторождений.
Об этом, ссылаясь на решение суда, сообщает пресс-служба компании.
"В начале апреля 2018 года Киевский апелляционный админсуд постановил оставить без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым был удовлетворен иск "Укрнафты" о признании противоправной бездеятельности Госгеонедр относительно непринятия решения... о продлении срока действия11 спецразрешений на добычу углеводородов", - сообщили в компании, добавив, что речь идет о лицензиях, срок действия которых заканчивается впервом полугодии 2018 года и которые дают компании право на добычу углеводородов на Росильнянском, Турутинском, Николаевском, Луквинском,Довбушанско-Быстрицком, Орив-Уличнянском, Долинском, Струтинском, Спасском, Пасичнянском и Андрияшевском месторождениях.
Согласно сообщению, решение апелляционного суда вступило в законную силу 3 апреля 2018 года.
В пресс-службе отметили, что первая инстанция (решение которой оставлено без изменений), обязала Госгеонедр рассмотреть заявки "Укрнафты" на продление срока действия лицензий и принять приказ о продлении с учетом принципа молчаливого согласия.
"Суд согласился с аргументами истца, которые четко указывают на уклонение центрального органа исполнительной власти от исполнения своих прямых обязанностей и затягивание процесса продления срока действия спецразрешений компании, хотя весь пакет необходимых для пролонгации документов "Укрнафта" подала заранее", - отметили в компании, добавив, что если Госгеонедр будет уклоняться от выполнения решения суда, то компания оставляет за собой право обратиться в Государственную исполнительную службу.
Как сообщал УНИАН, ранее глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс неоднократно заявлял о том, что Государственная служба геологии и недр умышленно и незаконно отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений на добычу нефти и газа, из-за этого компания теряет существенные объемы добычи, а государство - неуплаченные налоги.
О том, что действия руководства Госгеонедр наносят непоправимый ущерб государству заявлял и глава крупнейшей государственной компании "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко.
Отказывая компаниям "Укргазвыдобування" и "Укрнафте", которые к тому являются лидерами в Украине по уплате налогов, в продлении разрешении, руководство Госгеонедра тем временем без проведения конкурсов и за копейки раздает крупнейшие месторождения компаниям из окружения президента Порошенко, чем сильно подрывает инвестиционную привлекательность страны.
В частности, в феврале журналисты "Радио "Свобода" в ходе расследования выяснили, что спецразрешение на разработку крупнейшего Свистунковско-Черноволуцкого месторождения в Полтавской области Госгеонедр без проведения конкурса и по заниженной стоимости предоставила малоизвестной компании "Аркона Газ-Энергия", которая связана с окружением главы государства.
Еще один скандал возник в начале этой недели, после появления в СМИ информации о том, что Госгеонедра без конкурса выдала сперазрешение на разработку крупнейшего месторождения лития еще одной компании из окружения президента Петра Порошенко.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о передаче без конкурса крупного месторождения лития приближенным к президенту компаниям.
В начале марта глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак призывал сменить нынешнее руководство Госгеонедра, которое использует нормы закона для прикрытия своих непрозрачных и возможно коррупционных действий.
Исполняющим обязанности главы Госгеонедра с мая прошлого года является Олег Кирилюк.
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