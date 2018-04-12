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Новинский выкупит акции Юнекс Банка у миноритариев
17:29 11.04.2018 |
Акционер Юнекс Банка - Withine Investments LTD (Кипр) объявил о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций финучреждения.
Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В банке сообщили, что компании Withine Investments LTD принадлежит 290,083 тыс. акций, или 99,3436% ценных бумаг.
На данный момент Вадиму Новинскому через компанию Komisiano Investments LTD, которая является единственным акционером компании Withine Investments LTD, которая является единственным участником ООО «Челси», принадлежит 99,343574% акций банка, до этого среди акционеров финучреждения было 20 физлиц.
Ранее BNP Paribas вынудил миноритариев продать акции УкрСиббанка, а также ВиЭс Банк решил выкупить свои акции.
Напомним, законопроект № 2302а-д, предусматривающий обязательную продажу акций миноритариями по требованию собственника 95% акций, принят в марте прошлого года и действует с июня 2017-го.
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