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Vodafone Украина намерен прекратить обслуживание CDMA-сети с 29 июня
15:28 16.04.2018 |
Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" намерен прекратить предоставление услуг CDMA-доступа к интернету с 29 июня 2018 года, сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.
"Возможности стандарта CDMA для дальнейшего развития на данный момент исчерпаны: максимальная скорость передачи и приема данных составляет всего 3 Мбит/с, что в 14 раз медленнее, чем в сети 3G и в 100 раз ниже скоростей 4G. Дальнейшее использование технологии CDMA признано экономически и технологически нецелесообразным", - заявляет оператор.
По данным пресс-службы, порядка 60% себестоимости услуги сейчас составляет плата за использование радиочастотного ресурса.
В "Vodafone Украина" отмечают, что на сегодняшний день этой услугой пользуются всего несколько тысяч клиентов. Более точную цифру в пресс-службе указать не смогли, отметив, что существующее количество CDMA-абонентов постоянно сокращается.
Оператор использует для предоставления данной услуги диапазон частот CDMA 450МГц, разместив на территории Украины около 600 базовых станций.
После прекращения обслуживания CDMA сети оборудование будет продано на тендере.
Актуальные тарифы для CDMA-связи "Vodafone Украина" составляют 7 грн в сутки или же 110 грн в месяц (трафик не тарифицируется).
Как сообщалось, "Vodafone-Украина" по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль на 76% - до 2,2 млрд грн, выручку - на 7,2%, до 11,9 млрд грн, показатель OIBDA - на 36,6%, до 5,2 млрд грн.
"Vodafone-Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в стране, по состоянию на конец 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.
Vodafone Group - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.
"Vodafone-Украина" использует технологию CDMA-450 в полосах частот 453,35МГц - 457,5Мгц (дуплекс 463,35МГц - 467,5МГц) для услуги скоростного мобильного интернет-доступа "МТС-Коннект".
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