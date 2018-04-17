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Арестованное здание аэропорта "Одесса" и два терминала переданы в управление АРМА - САП
14:36 16.04.2018 |
Соломенский районный суд г.Киева передал недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет (ООО "Международный аэропорт Одесса"), в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Как сообщает во вторник пресс-службы Специализированная антикоррупционная прокуратура, соответствующее решение об аресте этих активов и дальнейшей передаче АРМА принял следователь судья Соломенского райсуда г.Киева 29 марта 2018 года, удовлетворив ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров САП, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовный кодекс Украины).
По информации САП, в управление АРМА передано здание аэропорта (в том числе два терминала) общей площадью более 65 тыс. кв. м.
"Арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной громаде города Одессы", - сказано в сообщении.
В САП напомнили, что в 2011 году, вопреки требованиям законодательства состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", бенефициарными собственниками которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный капитал которого было передано имущество КП "Международный аэропорт Одесса". В созданном ООО "Международный аэропорт Одесса" местная громада получила долю в размере 25% акций, остальные 75% отошла частным владельцам.
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