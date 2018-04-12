S&P подтвердил ПриватБанку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги со стабильным прогнозом

10 апреля 2018 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги украинского ПАО КБ «ПриватБанк» на уровне «CCC+/C» со стабильным прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, несмотря на национализацию ПриватБанка, его кредитоспособность остается стабильной.

Также эксперты S&P отмечают постепенную реструктуризацию ПриватБанка с того момента, как он перешел под контроль государства, в частности разработку новой стратегии роста бизнеса, постепенную «расчистку» баланса от проблемных активов, а также усиление управляющей команды благодаря назначению нового председателя правления и других опытных сотрудников, вошедших в состав правления и наблюдательного совета банка.

После подтверждения рейтингов S&P они были отозваны по просьбе банка. В ПриватБанке подтвердили завершение сотрудничества с S&P в рамках политики банка по оптимизации затрат, в том числе и по работе с рейтинговыми агентствами. У ПриватБанка остаются кредитные рейтинги международных агентств Fitch и Moody's.