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"Энергоатом" предложит НКРЭКУ увеличить тариф компании почти на 30%
16:48 10.04.2018 |
НАЭК "Энергоатом" провел в своем офисе открытое обсуждение предложений по повышению тарифа компании на отпуск электроэнергии на 29,5% (на 15,95 коп за кВт*ч) - до 69,98 коп за кВт*ч, сообщила пресс-служба компании.
"Это уровень тарифа, который позволит в 2018 году обеспечить финансирование основных производственных и инвестиционных направлений деятельности компании, выполнять социальные обязательства", - цитирует пресс-служба вице-президента "Энергоатома" Айдына Айсина.
В компании указывают на дисбаланс в действующих тарифах для АЭС и ТЭС.
"В Украине тариф для АЭС в 3,1 раза ниже тарифа для ТЭС. В действующем для "Энергоатома" тарифе сохраняется дефицит по основным статьям расходов. В частности, на закупку свежего ядерного топлива в текущем году не хватает 1,5 млрд грн", - говорит А.Айсин.
По его словам, в действующем тарифе "Энергоатома" не учтена заработная плата персонала объектов, которые "Энергоатом" начал эксплуатировать в 2017 году, а также объектов, ввод которых ожидается в ближайшее время. В частности, это касается строящегося Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), комплексов по переработке радиоактивных отходов на Запорожской и Ривненской АЭС, комплекса брызгальных бассейнов на Южно-Украинской АЭС.
Как сообщалось, по состоянию на март доля АЭС в производстве электроэнергии в Украине составляет 52,2%. При этом доля АЭС в общей стоимости электроэнергии - 26,8%.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.
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