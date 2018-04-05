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Суд взыскал с "Донецкстали" 2,7 млрд гривен в пользу инвестфонда ICU
16:40 05.04.2018 |
Хозяйственный суд Донецкой области 19 марта взыскал с металлургического предприятия "Донецксталь" (Донецк) 2,749 млрд гривен в пользу инвестиционного фонда ICU.
Об этом говорится в решении суда № 905/2502/17 от 19 марта.
Акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Глори" в лице инвестиционной группы ICU обратилось в хозяйственный суд с иском к ЧАО "Донецксталь" о взыскании задолженности в размере 2,749 млрд гривен по договорам непокрытых аккредитивов, заключенных с ВТББанком в 2011 году.
19 марта Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск ICU и решил взыскать с "Донецкстали" 2,749 млрд гривен: 1,293 млрд гривен - тело кредита; 514,9 млн гривен - проценты; 940,1 млн гривен по долгу в евро (29 млн евро по состоянию на 19 марта); 321 тыс. гривен по долгу в долларах (12,197 млн долларов по состоянию на 19 марта).
Отмечается, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.
В случае подачи апелляционной жалобы решение (если оно не отменено) вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.
Как сообщали Українські Новини, компания ICU, созданная в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.
В ее состав входят инвестиционная компания, компания по управлению активами и ПАО "Банк Авангард".
ICU контролируется Макаром Пасенюком и Константином Стеценко (по 41,7% акций).
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В РУБРИКЕ
|Суд взыскал с "Донецкстали" 2,7 млрд гривен в пользу инвестфонда ICU
случае подачи апелляционной жалобы решение (если оно не отменено) вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.
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