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Альпари Банк реорганизовался из ПАО в ЧАО
12:41 03.04.2018 |
Альпари Банк (Киев) реорганизовался из публичного акционерного общества в частное акционерное общество.
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Государственная регистрация ЧАО "Альпари Банк" осуществлена 2 апреля.
Данное решение принято на собрании акционеров банка 15 февраля.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Альпари Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.
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