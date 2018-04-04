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"Молочный альянс" в 2017г увеличил продажи на 26,2%
07:45 04.04.2018 |
Группа компаний "Молочный альянс" по итогам 2017 года увеличила продажи на 26,2% по сравнению с 2016 годом - до 5,3 млрд грн.
"В 2017 году четыре наших завода (Яготин, Пырятин, Золотоноша и Баштанка) закупили на фермах 400 тыс. тонн молока. Произведено 27 тыс. тонн твердого сыра, 7,8 тыс. тонн масла, 100 тыс. тонн кисло- и цельномолочной продукции на общую сумму 5,3 млрд грн", - написал на своей странице в соцсети Facebook совладелец группы Александр Деркач.
Он со ссылкой на данные аналитического агентства "Инфагро" также сообщил, что "Молочный альянс" второй год подряд возглавляет рейтинг предприятий молочной отрасли Украины в эквиваленте переработки сырого молока. Доля ГК на рынке переработки молока составляет 9,6%.
Кроме того, как сообщил А.Деркач, за девять лет в развитие компании инвестировано $70 млн.
"Молочный альянс" создан в июне 2006 года в качестве холдинговой компании с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.
"Молочный альянс" объединяет Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, "Варвамаслосырзавод" и сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон".
Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "Пирятинъ", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Здорово!", "Злато край" и др.
Собственниками группы являются Сергей Вовченко и бывшее акционеры банка "Аваль" Федор Шпиг и Александр Деркач.
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