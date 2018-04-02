НБУ в марте применил меры воздействия к 4 банкам за нарушения в финмониторинге

Национальный банк в марте применил к 4 банкам меры воздействия в виде письменного замечания и 3 штрафов за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В частности, НБУ оштрафовал банк "Сич" на 1,28 млн гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; также регулятор сделал банку письменное замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее исполнение обязанности обеспечивать в своей деятельности управление рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций НБУ в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участником или выгодоприобретателем которых является лицо, связанное с национальным публичным деятелем.

Также регулятор оштрафовал банк "Конкорд" на 1,55 млн гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и сделал банку письменное замечание.

Кроме того, НБУ оштрафовал банк "Украинский капитал" на 1,2 млн гривен и сделал письменное замечание за нарушение порядка приостановления финансовых операций; нарушение порядка представления и порядка представления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством; нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; представление недостоверной статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга.

Также Национальный банк принял решение о несоответствии председателя правления этого банка требованиям законодательства Украины.

Помимо этого, регулятор сделал письменное замечание Укрстройинвестбанку за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.