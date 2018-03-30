Vodafone собирается создать одну из самых крупных розничных сетей электроники. Возможно ли это?

Антон Кобылянский, Стас Юрасов / ЛIГАБiзнесIнформ

Мобильный оператор Vodafone Ukraine решил всерьез заняться продажами смартфонов, планшетов, носимой электроники и, возможно, онлайн-билетов.

Как сообщил на пресс-конференции директор по продажам и абонентскому обслуживанию Евгений Булах, только до конца года компания собирается открыть просто огромное по украинским меркам количество магазинов - 170.

Что это будет

В прошлом году оператор создал для развития digital-розницы отдельное юрлицо ВФ Ритейл. Его директором с июля является Денис Поздняков, который до 2016 года руководил интернет-магазином электроники и цифровой техники ТТТ.

На сегодняшний день розничная сеть компании состоит из 400 франчайзинговых и 30 собственных магазинов. К следующему году своих должно стать 200, а к концу 2019-го - 320. Помимо офлайн-ритейла, оператор будет развивать и интернет-магазин. Сейчас Vodafone как раз проводит тендер по выбору его разработчика. По словам Булаха, в открытие магазинов будет инвестировано более 300 млн грн.

Самой крупной сетью digital-ритейла в Украине является Алло - 415 магазинов в 142 городах. У Цитруса 50 магазинов, у Comfy - 90. Мобильные операторы тоже имеют много магазинов. У Киевстара их 416 (415 партнерских и один собственный). У lifecell - 217 магазинов, большинство из которых партнерские.

"Иногда наши магазины будут большими, иногда нет. Это будет зависеть от города, района, количества абонентов и потенциала", - говорит менеджер. В этом году, по его словам, оператор откроет магазины в первую очередь в миллионниках и нескольких крупных городах, таких как Мариуполь, Кривой Рог и Кременчуг.

"В маленьких городах будем присутствовать, но не собственным ритейлом, а совместно с партнерами", - добавляет он. Кредитные средства на развитие сети привлекаться не будут.

В магазинах компания намерена продавать мобильные гаджеты: смартфоны, планшеты, аксессуары к ним, услуги связи. Компания будет обслуживать, помогать с настройками девайсов, приложений и пр., а также продавать такие IT-решения, как системы для умного дома.

Булах предполагает, что у розничной сети со временем появятся и другие продукты. "Например, наш акционер купил сеть продажи электронных билетов, крупнейшую в своей стране. Я не говорю, что мы тоже купим, но почему бы нам как минимум их не продавать?" - задается вопросом менеджер.

Купить или строить

Участники рынка, с которыми поговорили журналисты LIGA.net, утверждают, что, возможно, открытие собственных магазинов - это не лучший вариант. "Наверно, купить кого-то лучше", - предполагает СЕО Rozetka.ua Вячеслав Чечеткин.

"За деньги, которые они зальют в 180 магазинов (сначала инвестициями, а потом компенсацией операционных потерь), они могли бы позволить себе купить на рынке существующего игрока больше среднего", - говорит экс-менеджер крупной розничной сети, пожелавший остаться неназванным.

Собеседник добавляет, что хорошие локации под магазины - это не только вопрос цены. Нужно иметь запас времени, чтобы дождаться, пока они освободятся. Поэтому у него возникают сомнения в том, что мобильный оператор может качественно открыть 170 магазинов до конца года. "Будет цифра ради цифры", - отмечает он.

Как говорит Евгений Булах, компания рассматривала для покупки, в частности, и Алло, и ТТТ. "Но для этого мало нашего желания, нужно еще желание партнера и адекватная оценка партнером стоимости актива. Кто-то не готов продаваться сегодня, кто-то сказал, что может подумать, если мы предложим хорошую цену... Но все варианты пока были значительно дороже пути развития собственного ритейла", - добавляет он.

При этом он говорит, что компания по-прежнему готова рассмотреть возможность покупки местных ритейл-игроков, если такая появится.

Что касается онлайн-сегмента, то, как считает основатель F.ua Дмитрий Покотило, здесь новому игроку на становление понадобится минимум 2-3 года при любых вливаниях. Он добавляет, что существующие магазины также часто имеют права на эксклюзивную дистрибуцию популярных брендов смартфонов. Например, Xiaomi, Meizu. Это усложняет выход на рынок новичков.

И наконец, на розничном рынке есть еще один нюанс, который делает правила игры на нем очень непредсказуемыми и непрозрачными. "Пока в Украине таможня продажная и всякие сети возят левак, свой (не франчайзинговый) монобрендовый магазин невозможен", - отмечает топ-менеджер крупной компании из сферы мобильных технологий и ритейла.

Ставка на миллиарды

Рынок мобильного ритейла в Украине - это один из наиболее перспективных сегментов электронной коммерции. По данным GfK Ukraine, рынок смартфонов растет в Украине довольно быстро. В 2017 году он увеличился на 39% по сравнению с прошлым годом и составил 22,2 млрд грн. В январе-феврале 2018 года динамика сохранилась. Умных телефонов было продано на 4,2 млрд грн, что на 44% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Общий объем рынка продаж смартфонов, планшетов и смарт-часов с сим-картой, по данным GfK Ukraine, составил в прошлом году 24,6 млрд грн.





Данные GfK 2017 год, млн грн Динамика прироста к 2016 году Смартфоны 22 202 +39% Планшеты 2 402 -7% Смарт-часы с сим-картой 23 +57%

Vodafone, по словам Булаха, собирается занять 15-18% на рынке digital-ритейла через 2 года и выйти на операционный ноль. Если учесть темпы роста сегмента, то можно предположить, что по итогам 2019 года в денежном эквиваленте желаемая доля рынка будет дотягивать до 10 млрд грн. Отметим при этом, что выручка Vodafone от мобильных услуг по итогам 2017 года составила 11,9 млрд грн.

Таким образом, если у компании все срастется с ритейлом, то продажа устройств будет приносить ей весьма значимую долю заработка. Маржинальность бизнеса в целом при этом может снизиться. Ведь в отличие от услуг сотовой связи, где маржа по чистой прибыли у компании составляет 18,5% по итогам 2017 года, этот же показатель у ритейлеров гораздо скромнее - всего несколько процентов.