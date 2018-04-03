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"Укрэлектромаш" намерен стать владельцем 19,9% акций ХАРП вместо кипрской компании
07:47 03.04.2018 |
ПАО "Харьковский электротехнический завод "Укрэлектромаш" входящий в индустриальную группу (ИГ) УПЭК, намерен приобрести права собственности на допороговый пакет акций (19,9%) также входящего в УПЭК ПАО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП) вместо WTB Industrial Investments Limited (Кипр), сообщается в системе раскрытия НКЦБФР.
По ее данным на конец 2017 года, в составе акционеров ПАО "ХАРП" помимо WTB Industrial также ООО "Слобожанские машины" (24,3265%), ООО "УКТБ трансмиссий и шасси" (19,98%), Паевой венчурный недиверсифицированный инвестфонд "УПЭК-Инвест" под управлением КУА "Индастри Капитал Менеджмент" (19,98%) и ЧАО "УПЭК" (14,9192%) - все входят в структуру ИГ УПЭК.
Уставный капитал ПАО - 15 млн грн, номинал акции 0,25 грн.
ХАРП специализируется на производстве шариковых подшипников общепромышленного назначения и роликовых подшипников для железнодорожного транспорта. Его продукция также используется в автомобильной, горнодобывающей и электротехнической промышленности, металлургии.
По предварительным данным, предприятие завершило 2017 год с чистым убытком в размере 196,55 млн грн, что на 22% меньше, чем в 2016 году, объем реализации вырос на 70% (в 2016 году чистый доход составил 332 млн грн).
ХЭЛЗ "Укрэлектромаш" - производитель асинхронных электродвигателей (общепромышленных, однофазных, для привода осевых вентиляторов) и товаров народного потребления: бытовых поливных и скважинных насосов, кормоизмельчителей. В 2017 году предварительно получил 5,9 млн грн чистого убытка против 1,98 млн грн годом ранее, чистый доход пока не обнародовал (в 2016 году - 38,5 млн грн).
В составе его акционеров - ЧАО "УПЭК" (19,9035%), инвестфонд "Индастри Капитал Менеджмент" (49,9375%), "УПЭК Трейдинг" (13,6725%) и ООО "Транссервис" (13,6719%).
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