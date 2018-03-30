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Суд наложил арест на счета оператора платежной системы и электронных денег Электрум за финансирование терроризма
07:47 30.03.2018 |
Суд наложил арест на счета компании ООО "Электрум пеймент систем" в "Укргазбанке".
Соответствующее постановление Шевченковский районный суд Киева принял 2 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.
Компания выступает оператором одноименной платежной системы и электронных денег "Электрум" (Electrum), а "Укргазбанк", в свою очередь, является эмитентом "Электрума"..
Причиной ареста стали результаты досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.
Согласно материалам уголовного производства, группа лиц, среди которых есть как граждане Украины, так и Российской Федерации, зарегистрировала 8 компаний, и, не имея лицензии НБУ на перевод денег, создала разветвленную сеть по приему платежей от населения через POS-терминалы и интернет-ресурсы. Причем, не только на территории Украины, но и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
К этой схеме, по версии следствия, причастна и "Электрум пеймент систем", поскольку трансакции между территорией Украины и ДНР/ЛНР осуществляются с помощью электронных денег "Электрум". Основные финансовые потоки на оккупированные территории предназначаются для оплаты за ввезенный контрабандой уголь и непосредственно на финансирование незаконных вооруженных формирований с территории Украины.
Операции с электронными деньгами "Электрум" обеспечивает "Укргазбанк". Согласно утвержденным НБУ правилам он имеет право "заводить" средства на электронные кошельки (наличными или с использованием платежной карты); осуществлять оплату за товары и услуги, в том числе пополняя мобильные счета; переводить электронные деньги между кошельками пользователей; обменивать "Электрум" на наличные или безналичные средства. Транзакционные потоки организовываются через процессинговый комплекс Elpaysys и Payline.
Напомним, что в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура и СБУ открыли уголовное производство о финансировании терроризма в отношении платежной системы "Электрум пеймент систем". Спустя 5 месяцев правоохранители вышли на десятки обысков и аресты счетов "Электрум пеймент систем", а также еще 8 "дочерних" компаний. В том числе и винницкой IT-компании Vinconet, которая занимается созданием и поддержкой программного обеспечения (ПО) для процессингов Elpaysys и Payline.
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