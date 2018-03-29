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Правэкс-банк реорганизовался из ПАО в ЧАО
14:09 29.03.2018 |
Правэкс-банк (Киев) реорганизовался из публичного акционерного общества в частное акционерное общество.
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают.
Государственная регистрация ЧАО "Правэкс-банк" осуществлена 28 марта.
Данное решение принято на собрании акционеров банка 26 февраля.
Как сообщали Українські Новини, Правэкс-банк является частью банковской группы Intesa Sanpaolo, входящей в число ведущих банковских групп Еврозоны, и является лидером во всех сферах бизнеса в Италии.
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 29-е место (3,7 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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