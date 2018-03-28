НБУ отказал белорусскому Паритет Банку в покупке Сбербанка

Национальный банк отказал белорусскому Паритет Банку в покупке Сбербанка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк отказал в согласовании опосредованного существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет Банк" (Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

Соответствующее решение 19 марта принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка.

Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк официально получил 21 декабря 2017 года от Управления делами Президента Беларуси пакет документов для согласования АО "Паритет Банк" на приобретение опосредованного существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала.

Летом 2017 года НБУ отказал консорциуму латвийского Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и белорусской компании Саида Гуцериева (сына основного владельца компании "РуссНефть" и группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) в покупке Сбербанка.

Основанием для отказа консорциуму Гусельникова-Гуцериева в пресс-службе НБУ назвали непредоставление инвесторами документов, необходимых для осуществления проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.

После этого интерес к покупке проявил белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, компания которого - VP Capital - в начале июля подала в НБУ заявку на приобретение украинского "Сбербанка", но в конце того же месяца отозвала.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова в середине сентября 2017 года сообщила о наличии интереса к покупке украинской "дочки" "Сбербанка России" со стороны одного иностранного инвестора.

Согласно ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности", НБУ рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев от даты получения полного пакета.

ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году.

Его единственным собственником является "Сбербанк России".