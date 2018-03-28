Финансовые новости
- |
- 28.03.18
- |
- 05:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ отказал белорусскому Паритет Банку в покупке Сбербанка
14:25 27.03.2018 |
Национальный банк отказал белорусскому Паритет Банку в покупке Сбербанка.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк отказал в согласовании опосредованного существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет Банк" (Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.
Соответствующее решение 19 марта принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка.
Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк официально получил 21 декабря 2017 года от Управления делами Президента Беларуси пакет документов для согласования АО "Паритет Банк" на приобретение опосредованного существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала.
Летом 2017 года НБУ отказал консорциуму латвийского Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и белорусской компании Саида Гуцериева (сына основного владельца компании "РуссНефть" и группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) в покупке Сбербанка.
Основанием для отказа консорциуму Гусельникова-Гуцериева в пресс-службе НБУ назвали непредоставление инвесторами документов, необходимых для осуществления проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.
После этого интерес к покупке проявил белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, компания которого - VP Capital - в начале июля подала в НБУ заявку на приобретение украинского "Сбербанка", но в конце того же месяца отозвала.
Замглавы НБУ Екатерина Рожкова в середине сентября 2017 года сообщила о наличии интереса к покупке украинской "дочки" "Сбербанка России" со стороны одного иностранного инвестора.
Согласно ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности", НБУ рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев от даты получения полного пакета.
ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году.
Его единственным собственником является "Сбербанк России".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Удорожание доллара на межбанке застопорилось из-за нехватки гривни
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Луценко начал пугать Медведчука тюрьмой
|Новое дело Портнова. Когда СБУ сделает пугало из самоуверенного тролля
|Комментарий: Дипломатическая катастрофа Путина
|Цены на газ для населения не будут повышаться еще 2 месяца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ отказал белорусскому Паритет Банку в покупке Сбербанка
|Суд запретил конкуренту Roshen копировать Киевский торт
|Авиакомпания Swiss возобновила полеты по маршруту Цюрих-Киев
|Акции Мотор Сичи во время аукциона ФГВФЛ установили рекорд стоимости
|"Укроборонпром" уволил пойманного на попытке дачи взятки гендиректора ГП "ХЗТО"
|"Энергоатом" закончил январь-февраль с прибылью 1,3 млрд грн до налогообложения
|Основатель Кинто резко критикует Метинвест за принудительный выкуп акций ММК им. Ильича втрое ниже номинала
Это интересно
|Смартфон OPPO F7 получил 25-Мп селфи-камеру и экран размером 6,23"
|Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co
|Как научиться влиять на людей
|Складной смартфон Samsung Galaxy X вряд ли появится на рынке в обозримом будущем
|Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором
|Автомобили Ford научатся отслеживать свободные парковки
|Разработчики игр дополненной реальности получили доступ к картам Google Maps для создания виртуальных миров