Основатель Кинто резко критикует Метинвест за принудительный выкуп акций ММК им. Ильича втрое ниже номинала

Основатель ЧАО "Кинто" (Киев), украинская компания по управлению активами (КУА) публичных институтов совместного инвестирования (ИСИ), Сергей Оксанич подверг резкой критике горно-металлургическую группу "Метинвест" за предложенную миноритарным акционерам ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (ММК, Донецкая обл.) низкую цену принудительно выкупаемых акций в рамках процедуры squeeze-out - втрое ниже номинала.

"Цена принудительного выкупа ММК им.Ильича составляет 0,08 грн на одну акцию. Это со счетом количества акций еще меньше, чем цена выкупа "Азостали" - более чем вдвое - от очень малой величины. Капитал компании оценен лишь в $38 млн, или $12 на тонну выплавленной стали в 2017 году. Это - 1% стоимости строительства комбината (...), или, с учетом его мощности, даже меньше. Представьте себе - в 100 раз!", - написал С.Оксанич на своей странице в Facebook.

По его словам, за каждую гривню собственного капитала ММК им.Ильича - уже оцененного по бухгалтерскому учету, с учетом износа, и др., будет заплачено только 3,8 копейки.

"Завод оценен менее трети уставного фонда, не говоря уже о больших дооценках его капитала, и тому подобное. Вот такое чудо. Порезать завод на металлолом, и то он будет стоить дороже. ММКИ выплавил в 2017 году 3 млн тонн стали. На нем работает 18 тыс. человек", - подчеркнул аналитик.

При этом он напомнил, что ММК получал в 2005-2008 годах, четыре года подряд, в среднем $250 млн чистой прибыли в год. И предприятие оценили в 6,7 раз дешевле размера его годовой чистой прибыли в этот период.

"Представьте - только по году на прибыль завода можно было приобрести почти 7 таких комбинатов! Семь ММКИ, которые стоят рядом. За четыре года - 27 комбинатов. А прошлый год тоже принес таки копеечку металлургам. Не бедный для них, не пустой был 2017 год. Не очень "жирный", но и "сытый". Риски, говорите? А цены акций. В настоящий момент индекс стран, которые развиваются, находятся на пиках начала 2008 года и совсем близко к пику 2007 года. Так откуда взялась такая оценка ММКИ? Смех, да и только, если бы не слезы", - отмечает С. Оксанич.

"Действительно, жадность не имеет пределов. Еще 45 тыс. акционеров обнуляются", - резюмирует эксперт.

Как сообщалось, ММК им. Ильича, входящее в группу "Метинвест", объявило о цене принудительного выкупа акций в рамках процедуры squeeze-out, которая более чем в три раза ниже номинальной стоимости акций - цена одной акции ММК им. Ильича номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,08 грн.

При этом в компании заверили, что "цена приобретения акций утверждена наблюдательным советом ЧАО ММК им.Ильича: рыночная стоимость акций определена субъектом оценочной деятельности в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности по состоянию на 2 марта 2018 года".

Кроме того сообщалось, что кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев предприятий, входящих в группу: ИнГОК, СевГОК, ЦГОК, "Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожкокса".

Все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2 марта.

В них уточняется, что "Метинвесту", в частности, принадлежит 4 млрд 67 млн 118,163 тыс. акций или 94,74401% "Азовстали", 12 млрд 287 млн 452,297 тыс. акций или 99,322555% ММК им.Ильича, 1 млрд 183 млн 585,257 тыс. акций или 99,75098% ЦГОК, 2 млрд 753 млн 197,52 тыс. акций или 99,767067% ИнГОК,2 млрд 235 млн 791,021 тыс. акций или 96,41901% СевГОК.

Позднее ГОКи "Метинвеста" объявили о цене выкупа акций: для ЦГОК она определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56 грн. Цена одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн.

Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

ММК в 2017 году нарастил выпуск общего проката на 12,7% по сравнению с 2016 годом - до 2,785 млн тонн, стали - на 13,1%, до 3,096 млн тонн, чугуна - на 9,1%, до 4,164 млн тонн.

Уставный капитал ЧАО "ММК им. Ильича" - 3 млрд 92,815 млн грн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры - группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".

КУА "Кинто" основана в 1992 году. Компания управляет активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, а также предоставляет услуги интернет-трейдинга и корпоративных финансов. Компания при этом владеет лицензиями Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины на деятельность по управлению активами, брокерскую и дилерскую деятельность, андеррайтинг и депозитарную деятельность.