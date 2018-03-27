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Основатель Кинто резко критикует Метинвест за принудительный выкуп акций ММК им. Ильича втрое ниже номинала
08:00 27.03.2018 |
Основатель ЧАО "Кинто" (Киев), украинская компания по управлению активами (КУА) публичных институтов совместного инвестирования (ИСИ), Сергей Оксанич подверг резкой критике горно-металлургическую группу "Метинвест" за предложенную миноритарным акционерам ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (ММК, Донецкая обл.) низкую цену принудительно выкупаемых акций в рамках процедуры squeeze-out - втрое ниже номинала.
"Цена принудительного выкупа ММК им.Ильича составляет 0,08 грн на одну акцию. Это со счетом количества акций еще меньше, чем цена выкупа "Азостали" - более чем вдвое - от очень малой величины. Капитал компании оценен лишь в $38 млн, или $12 на тонну выплавленной стали в 2017 году. Это - 1% стоимости строительства комбината (...), или, с учетом его мощности, даже меньше. Представьте себе - в 100 раз!", - написал С.Оксанич на своей странице в Facebook.
По его словам, за каждую гривню собственного капитала ММК им.Ильича - уже оцененного по бухгалтерскому учету, с учетом износа, и др., будет заплачено только 3,8 копейки.
"Завод оценен менее трети уставного фонда, не говоря уже о больших дооценках его капитала, и тому подобное. Вот такое чудо. Порезать завод на металлолом, и то он будет стоить дороже. ММКИ выплавил в 2017 году 3 млн тонн стали. На нем работает 18 тыс. человек", - подчеркнул аналитик.
При этом он напомнил, что ММК получал в 2005-2008 годах, четыре года подряд, в среднем $250 млн чистой прибыли в год. И предприятие оценили в 6,7 раз дешевле размера его годовой чистой прибыли в этот период.
"Представьте - только по году на прибыль завода можно было приобрести почти 7 таких комбинатов! Семь ММКИ, которые стоят рядом. За четыре года - 27 комбинатов. А прошлый год тоже принес таки копеечку металлургам. Не бедный для них, не пустой был 2017 год. Не очень "жирный", но и "сытый". Риски, говорите? А цены акций. В настоящий момент индекс стран, которые развиваются, находятся на пиках начала 2008 года и совсем близко к пику 2007 года. Так откуда взялась такая оценка ММКИ? Смех, да и только, если бы не слезы", - отмечает С. Оксанич.
"Действительно, жадность не имеет пределов. Еще 45 тыс. акционеров обнуляются", - резюмирует эксперт.
Как сообщалось, ММК им. Ильича, входящее в группу "Метинвест", объявило о цене принудительного выкупа акций в рамках процедуры squeeze-out, которая более чем в три раза ниже номинальной стоимости акций - цена одной акции ММК им. Ильича номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,08 грн.
При этом в компании заверили, что "цена приобретения акций утверждена наблюдательным советом ЧАО ММК им.Ильича: рыночная стоимость акций определена субъектом оценочной деятельности в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности по состоянию на 2 марта 2018 года".
Кроме того сообщалось, что кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев предприятий, входящих в группу: ИнГОК, СевГОК, ЦГОК, "Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожкокса".
Все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2 марта.
В них уточняется, что "Метинвесту", в частности, принадлежит 4 млрд 67 млн 118,163 тыс. акций или 94,74401% "Азовстали", 12 млрд 287 млн 452,297 тыс. акций или 99,322555% ММК им.Ильича, 1 млрд 183 млн 585,257 тыс. акций или 99,75098% ЦГОК, 2 млрд 753 млн 197,52 тыс. акций или 99,767067% ИнГОК,2 млрд 235 млн 791,021 тыс. акций или 96,41901% СевГОК.
Позднее ГОКи "Метинвеста" объявили о цене выкупа акций: для ЦГОК она определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56 грн. Цена одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн.
Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.
Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.
ММК в 2017 году нарастил выпуск общего проката на 12,7% по сравнению с 2016 годом - до 2,785 млн тонн, стали - на 13,1%, до 3,096 млн тонн, чугуна - на 9,1%, до 4,164 млн тонн.
Уставный капитал ЧАО "ММК им. Ильича" - 3 млрд 92,815 млн грн.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры - группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".
КУА "Кинто" основана в 1992 году. Компания управляет активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, а также предоставляет услуги интернет-трейдинга и корпоративных финансов. Компания при этом владеет лицензиями Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины на деятельность по управлению активами, брокерскую и дилерскую деятельность, андеррайтинг и депозитарную деятельность.
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