Нафтогаз в 2018г намерен выйти на рынок еврооблигаций - глава правления

НАК "Нафтогаз Украины" в 2018 году планирует выйти на рынок еврооблигаций, рассчитывает на позитивное восприятие инвесторами в связи с прибыльностью компании, ростом инвестиций и добычи, а также выигранным спором с "Газпромом", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире Bloomberg TV Europe.

"Надеемся, что "Газпром" выполнит решение арбитража", - сказал он.

А.Коболев также подчеркнул, что Украина и "Нафтогаз" настаивают на том, чтобы газопровод "Северный поток 2" не должен быть построен, так как Россия не желает разделять политику и поставки газа.

Глава правления НАК указал, что в минувшем году компания увеличила добычу природного газа на 6%, а в текущем году планирует инвестировать $2 млрд и получить около $1,5 млрд прибыли.

По его словам, Украина уже в 2020 году может выйти на уровень добычи, который позволит ей обходиться без импорта газа.

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2017 года увеличил чистую консолидированную прибыль на 15% - до 27,1 млрд грн (чуть более $1 млрд по текущему курсу). Чистый доход компании возрос на 36,7% – до 130,65 млрд грн (почти $5 млрд).

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