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США могут распространить санкции на строителей Северного потока-2
07:35 21.03.2018 |
Иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" могут попасть под американские санкции, заявила во вторник, 20 марта, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос на традиционном брифинге для прессы. "Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут - если они продолжат заниматься этим бизнесом - подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", - заявила она на брифинге.
Закон "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) был подписан Трампом в начале августа 2017 года. Включение в санкционный список европейских компаний, работающих над строительством "Северного потока-2", до сих пор оставалось одним из спорных пунктов этого закона.
"Мы, правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", - подчеркнула Нойерт.
В середине марта группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2". Соответствующее письмо они отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.
Среди подписантов обращения 28 сенаторов представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую. По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе.
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