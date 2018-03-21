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НБУ обновил состав банковской группы Альфа-банка (Украина)
18:14 20.03.2018 |
Национальный банк 19 марта обновил состав банковской группы Альфа-банка(Украина).
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
В группу включена универсальная лизинговая компания "Альфа".
Таким образом, в состав группы входят Альфа-банк (Украина), страховая компания "Альфа Страхование", Укрсоцбанк, специализированно-инвестиционная строительная компания по управлению активами "Укрсоц-недвижимость", компании "Паритет Финанс", "Неос лизинг" и лизинговая компания "Альфа".
Решение о формировании группы было принято 2 сентября 2016 года.
Контролером группы выступает ABH Holdings S.A. (Люксембург).
Как сообщали Українські Новини, ABH Holdings SA контролируется Михаилом Фридманом (32,86%), Германом Ханом (20,97%), Алексеем Кузьмичевым (16,32%), Петром Авеном (12,4%), Андреем Косоговым (3,67%), The Mark Foundation for Cancer Research (3,87%).
Еще 9,9% акций группы принадлежит итальянской UniCredit S.p.A.
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