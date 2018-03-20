ICU купила у Дельта Банка кредиты из зоны АТО за 0,3 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц на аукционе 15 марта продал права требования по кредитам Дельта Банка за 331,288 млн грн. Это крупнейшая сумма результативного аукциона в системе Prozorro.Продажи.

"Квалификация. Ожидается подписание договора", - отмечено в результатах аукциона ФГВФЛ.

Предыдущий рекорд также принадлежал Дельта Банку, кредиты которого 18 июля 2017 года за 243,675 млн грн купила финансовая компания "Юниверсум Финанс".

15 марта на торги в системе Prozorro.Продажи были выставлены шесть просроченных кредитов Дельта Банка. Речь идет о кредитной задолженности группы "Донецксталь" Виктора Нусенкиса.

Задолженность угольной компании из зоны АТО (Покровск) на 249,24 млн грн была оценена в 2016 году в 15,7 млн грн (залогом по кредиту выступало оборудование в Покровске), а долг 138,06 млн грн - в 31,77 млн грн.

Еще четыре кредита - просроченная задолженность компании по производству чугуна и стали из зоны АТО (Донецк).

Первый - кредит на 288 млн грн, оценный в 2016 году в 18,4 млн грн (залогом по кредиту выступали имущественные права на средства в ликвидируемом сейчас Дельта Банке). Второй кредит на 27,77 млн грн, оценный в 2016 году в 1,7 млн грн (идентичный залог). Третий - на 118,59 млн грн, оцененный в 15,58 млн грн (залог - Дом культуры и здание кинотеатра в Донецке). Четвертый кредит на 271,7 млн грн был оценен в 17,1 млн грн (залогом по кредиту выступали имущественные права на средства в Дельта Банке).

Кредитная задолженность по шести кредитам общим объемом 1,093 млрд грн и оцененная в 100,25 млн грн была выставлена на торги за 328 млн грн - с 70-процентной скидкой к сумме задолженности.

В аукционе принимали участие ЧП "Оптима-ресурс", ООО "Издательский дом "Центр финансовой информации" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Глори".

Фонд "Глори" предложил 331,288 млн грн и стал победителем.

Согласно данным информационно-аналитической системы YouControl, инвестфонд "Глори" управляется КУА "Инвестиционный капитал Украина", а руководителем фонда является Руслан Кильмухаметов, нынешний директор ICU по рынкам долгового капитала.

В судебном реестре в день проведения аукциона ФГВФЛ было обнародовано определение Хозсуда Донецкой области от 12 марта, в котором говорится, что фонд "Глори" в лице КУА "Инвестиционный капитал Украина" подал в суд против ЧАО "Донецксталь - металлургический завод", ПАО "Ясиновский коксохимический завод", ПАО "Шахтоуправление Покровское", которые зарегистрированы в Покровске (Донецкая обл.).

Эти компании входят в группу "Донецксталь", принадлежащую бизнесмену Виктору Нусенкису. Упомянутые выше кредиты были взяты "Донецксталь - металлургический завод" и "Шахтоуправление Покровское".