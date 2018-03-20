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ICU купила у Дельта Банка кредиты из зоны АТО за 0,3 млрд грн
11:30 20.03.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физлиц на аукционе 15 марта продал права требования по кредитам Дельта Банка за 331,288 млн грн. Это крупнейшая сумма результативного аукциона в системе Prozorro.Продажи.
"Квалификация. Ожидается подписание договора", - отмечено в результатах аукциона ФГВФЛ.
Предыдущий рекорд также принадлежал Дельта Банку, кредиты которого 18 июля 2017 года за 243,675 млн грн купила финансовая компания "Юниверсум Финанс".
15 марта на торги в системе Prozorro.Продажи были выставлены шесть просроченных кредитов Дельта Банка. Речь идет о кредитной задолженности группы "Донецксталь" Виктора Нусенкиса.
Задолженность угольной компании из зоны АТО (Покровск) на 249,24 млн грн была оценена в 2016 году в 15,7 млн грн (залогом по кредиту выступало оборудование в Покровске), а долг 138,06 млн грн - в 31,77 млн грн.
Еще четыре кредита - просроченная задолженность компании по производству чугуна и стали из зоны АТО (Донецк).
Первый - кредит на 288 млн грн, оценный в 2016 году в 18,4 млн грн (залогом по кредиту выступали имущественные права на средства в ликвидируемом сейчас Дельта Банке). Второй кредит на 27,77 млн грн, оценный в 2016 году в 1,7 млн грн (идентичный залог). Третий - на 118,59 млн грн, оцененный в 15,58 млн грн (залог - Дом культуры и здание кинотеатра в Донецке). Четвертый кредит на 271,7 млн грн был оценен в 17,1 млн грн (залогом по кредиту выступали имущественные права на средства в Дельта Банке).
Кредитная задолженность по шести кредитам общим объемом 1,093 млрд грн и оцененная в 100,25 млн грн была выставлена на торги за 328 млн грн - с 70-процентной скидкой к сумме задолженности.
В аукционе принимали участие ЧП "Оптима-ресурс", ООО "Издательский дом "Центр финансовой информации" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Глори".
Фонд "Глори" предложил 331,288 млн грн и стал победителем.
Согласно данным информационно-аналитической системы YouControl, инвестфонд "Глори" управляется КУА "Инвестиционный капитал Украина", а руководителем фонда является Руслан Кильмухаметов, нынешний директор ICU по рынкам долгового капитала.
В судебном реестре в день проведения аукциона ФГВФЛ было обнародовано определение Хозсуда Донецкой области от 12 марта, в котором говорится, что фонд "Глори" в лице КУА "Инвестиционный капитал Украина" подал в суд против ЧАО "Донецксталь - металлургический завод", ПАО "Ясиновский коксохимический завод", ПАО "Шахтоуправление Покровское", которые зарегистрированы в Покровске (Донецкая обл.).
Эти компании входят в группу "Донецксталь", принадлежащую бизнесмену Виктору Нусенкису. Упомянутые выше кредиты были взяты "Донецксталь - металлургический завод" и "Шахтоуправление Покровское".
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