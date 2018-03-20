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Креди Агриколь Банк объявил о принудительном выкупе акций у миноритариев
10:29 20.03.2018 |
Креди Агриколь Банк объявил о принудительном выкупе акций у миноритарных акионеров.
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
В частности, акционер Креди Агриколь Банка - Credit Agricole S.A. (Франция) объявил о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций финучреждения.
Миноритарными акционерами банка являются 20 физлиц, которые суммарно владеют 0,0039% акций.
Как сообщали Українські Новини, Креди Агриколь Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года, его собственником (99,9961%) является французская финансовая группа Credit Agricole Group.
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