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Киевмедпрепарат в 2017г сократил чистую прибыль почти на четверть
09:53 26.03.2018 |
Производитель антибиотиков ПАО "Киевмедпрепарат", входящий в фармацевтическую корпорацию "Артериум", по итогам 2017 года сократил чистую прибыль на 23,5% по сравнению с 2016 годом - до 38,746 млн грн.
Согласно информации к повестке годового общего собрания акционеров, назначенного на 17 апреля, нераспределенная прибыль компании равна 277,6 млн грн.
Текущие обязательства "Киевмедпрепарата" составили 246,6 млн грн, что на 30% меньше, чем в 2016 году, долгосрочные выросли на 47% - до 541,9 млн грн.
Как сообщалось, по итогам 2016 года компания сократила чистую прибыль на 16% - до 50,69 млн грн против 60,48 млн грн в 2015 году.
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