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"Джей Ти Интернешнл Украина" закончила 2017г с чистой прибылью 168,6 млн грн
10:01 21.03.2018 |
ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - фабрика, принадлежащая АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одной из крупнейших табачных компаний Украины, в 2017 году получило чистую прибыль 168,6 млн грн, тогда годом ранее был чистый убыток 376,43 млн грн. Согласно объявлению о проведении годового собрания акционеров 16 апреля, нераспределенная прибыль фабрики в 2017 году составляла 373,17 млн грн. Текущие обязательства "Джей Ти Интернешнл Украина" за год выросли на 16,6% - до 3,407млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность составила 861,25 млн грн. "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.). Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется более чем в 20 стран.
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