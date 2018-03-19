ГП "Антонов" (Киев) по итогам работы в 2017 году увеличило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в сравнении с 2016 годом в 1,9 раза (85,43%) - до 330,22 млн грн.

При этом, согласно данным размещенного на сайте предприятия финотчета за 2017 год, его чистый доход по итогам года возрос на 66,4% - до 6 млрд 052 млн грн.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более чем с 75 странами мира.

По решению правительства, с апреля 2015 года ГП "Антонов" входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и на сегодняшний день выступает ведущим предприятием авиационного кластера госконцерна. В мае 2017 года Кабинет министров поддержал предложение "Укроборонпрома" о преобразовании ГП "Антонов" в публичное акционерное общество, 100% акций которых принадлежит государству.

По данным предприятия, по итогам 2016 года его чистая прибыль по УСБУ возросла в 4,1 раза (316,6%) по сравнению с 2015 годом - до 178,1 млн грн, чистый доход сократился на 0,16% - до 3,64 млрд грн.