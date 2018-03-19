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Дионисий Галикарнасский
ГП "Антонов" в 2017г. увеличило чистую прибыль на 85,4%
00:46 19.03.2018 |
ГП "Антонов" (Киев) по итогам работы в 2017 году увеличило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в сравнении с 2016 годом в 1,9 раза (85,43%) - до 330,22 млн грн.
При этом, согласно данным размещенного на сайте предприятия финотчета за 2017 год, его чистый доход по итогам года возрос на 66,4% - до 6 млрд 052 млн грн.
ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более чем с 75 странами мира.
По решению правительства, с апреля 2015 года ГП "Антонов" входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и на сегодняшний день выступает ведущим предприятием авиационного кластера госконцерна. В мае 2017 года Кабинет министров поддержал предложение "Укроборонпрома" о преобразовании ГП "Антонов" в публичное акционерное общество, 100% акций которых принадлежит государству.
По данным предприятия, по итогам 2016 года его чистая прибыль по УСБУ возросла в 4,1 раза (316,6%) по сравнению с 2015 годом - до 178,1 млн грн, чистый доход сократился на 0,16% - до 3,64 млрд грн.
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Как сообщалось, акции Северного, Центрального, Ингулецкого ГОКов, а также Мариупольского металлургического комбината им. Ильича 1 июля 2016 года были исключены из биржевого списка УБ в связи со сменой типа акционерных обществ на частное (ЧАО) с публичного (ПАО).
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