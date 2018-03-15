НАБУ доказало в суде превышение Кущем и Таранцом полномочий при выводе 3 млрд грн из Укрнафты

Суд по иску Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подтвердил, что бывшие исполняющий обязанности председателя правления «Укрнафты» Алексей Кущ и директор департамента реализации Анатолий Таранец превысили свои полномочия по подписании 60 договоров покупки нефтепродуктов у ООО «Котлас» на сумму 2,94 млрд грн. Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 марта, которым эти договор были признаны недействительными.

Речь идет о 71 договоре покупки «Укрнафтой» нефтепродуктов у ООО «Котлас» на сумму 3,49 млрд грн, подписанные в период с 1 по 15 июля. Каждый из этих договоров не превышал размер 50 млн грн, что позволило обойти требование согласовывать сделки более 50 млн грн с наблюдательным советом. Исходя из судебного решения, 8 договоров со стороны «Укрнафты» подписал А.Таранец, 63 - А.Кущ.

НАБУ утверждает, что дробление закупки на 71 отдельный договор было мнимым и преследовало цель исключительно избежать согласование наблюдательным советом. Суд согласился с доводами бюро по 60 из 71 договору, установив между ними связь по виду нефтепродуктов, дате подписания и цене товара. Следовательно, 60 договоров было признано недействительными.

«Коллегия судей исходит из того, что стороны, заключая вышеперечисленные договоры, предполагали уклонение от получения решения Наблюдательного совета о заключении договоров, стоимость имущества, работ, услуг, являющихся их предметом превышает 50 млн грн... Итак договоры на общую сумму 2 943 977 812 грн, заключены с превышением полномочий лиц, которые их подписали», - следует из решения суда.

«Укрнафта» осуществила предоплату по этим договорам в июле 2015 г., но срок поставки нефтепродуктов по большинству из них определен до 31 декабря 2018 г. Отсрочка поставки товара была предоставлена допсоглашениями, подписанными в ноябре 2015 г., то есть после избрания нового главы правления Марка Роллинса.

Напомним, в июле 2015 г. Марк Роллинс позиционировал себя как независимый топ-менеджер, работающий в интересах всех акционеров. Однако на сегодня есть все основания говорить о его лояльности к миноритарным акционерам. Ранее enkorr сообщал, что «Укрнафта» продолжала осуществлять предоплаты за нефтепродукты крупным дебиторам из орбиты группы «Приват» и после вступления Марка Роллинса в должность главы правления компании. Ключевые посты в компании занимают менеджеры, назначение которых не было согласовано с госакционером НАК «Нафтогаз Украины»: за продажи нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа - ключевые статьи доходов компании - отвечает Феликс Лунев, а юридические вопросы курирует Вячеслав Карташов, бывший адвокат Игоря Коломойского. Этот юрист в частности курировал и договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г.

Справка enkorr

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты». Компании, входящие в сферу влияния группы «Приват» Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 г. операционное управление «Укрнафтой» осуществляет группа «Приват». На 1 января 2018 г. «Укрнафта» остается крупнейшим должником по уплате налогов перед госбюджетом. На нее приходится 20% всей задолженности по стране.