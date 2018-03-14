Из-за введения США пошлины на импорт стали 25% больше всех пострадает Интерпайп, - председатель Федерации металлургов Беленький

Председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявляет, что вследствие введения США антидемпинговой пошлины 25% на импорт стали из всех стран кроме Мексики, Канады и Австралии больше всех пострадает трубно-колесный холдинг "Интерпайп" (Днипро).

Об этом Беленький сообщил Українським Новинам.

"Больше всех пострадает "Интерпайп". В 2017 году на долю США в портфеле "Интерпайпа" приходилось 19% от экспорта труб (14% от общего производства труб) корпорацией "Интерпайп". По остальным участникам отрасли риски значительно меньше", - сказал он.

По его словам, что в США из Украины в 2017 году было поставлено также 49 тыс. тонн толстого листа, основным поставщиком которого был металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область), входящий в группу "Метинвест".

Однако в портфеле заказов "Азовстали" поставки в США составляют около 5% от общего объема производства.

Также Беленький отметил, что вследствие вытеснения с рынка США таких производителей как Бразилия, Южная Корея, Россия и Турция может обостриться конкуренция на других рынках сбыта, что, в свою очередь, отрицательно скажется и на других украинских производителях.

Как сообщали Українські Новини, ранее в марте Президент США Дональд Трамп ввел антидемпинговую пошлину в 25% на импорт стали и металлопродукции, а также пошлину в 10% в отношении импорта алюминия из всех стран, кроме Мексики, Канады и Австралии.

В свою очередь заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Наталия Микольская заявляет, что Кабинет Министров будет принимать меры, чтобы сталь и металлопродукция украинских производителей была исключена из-под действия указанной пошлины.