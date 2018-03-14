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Китайцы начали бурение скважины в Полтавской области
11:40 13.03.2018 |
Китайская нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. начала бурение скважины в Полтавской области по заказу ОАО Укргаздобыча.
Как сообщает пресс-служба украинской компании, бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении.
Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина - 4940 м.
Напомним, в сентябре 2017 года Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с Укргаздобычей контракт на бурение 24-х скважин в течение в 2017-2019 гг. в Харьковской и Полтавской областях. Договоры подписаны по результатам тендера в системе ProZorro.
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