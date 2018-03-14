Экс-директор филиала Инпромбанка, подозреваемый в завладении 52 млн грн, предстанет перед судом

Киевская местная прокуратура №6 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Киевской дирекции ПАО "Инновационно-промышленный банк" (Инпромбанк), который подозревается в незаконном завладении 52 млн грн банковских средств.

"Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 УК Украины направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в среду.

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что подозреваемый в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 года при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка, в сумме почти 52 млн грн.

По результатам расследования ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).