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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Экс-директор филиала Инпромбанка, подозреваемый в завладении 52 млн грн, предстанет перед судом

 

Киевская местная прокуратура №6 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Киевской дирекции ПАО "Инновационно-промышленный банк" (Инпромбанк), который подозревается в незаконном завладении 52 млн грн банковских средств.

"Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 УК Украины направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в среду.

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что подозреваемый в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 года при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка, в сумме почти 52 млн грн.

По результатам расследования ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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