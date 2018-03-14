Финансовые новости
- |
- 14.03.18
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Экс-директор филиала Инпромбанка, подозреваемый в завладении 52 млн грн, предстанет перед судом
07:49 14.03.2018 |
Киевская местная прокуратура №6 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Киевской дирекции ПАО "Инновационно-промышленный банк" (Инпромбанк), который подозревается в незаконном завладении 52 млн грн банковских средств.
"Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 УК Украины направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в среду.
Как сообщалось, досудебное расследование установило, что подозреваемый в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 года при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка, в сумме почти 52 млн грн.
По результатам расследования ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Критик Путина, борец с фейками и враг ультраправых: кто возглавит МИД Германии
|Кабмин принял решение о монетизации льгот на проезд
|НКРЭКУ утвердила 3 кодекса и 3 правила, необходимые для внедрения нового рынка электроэнергии
|Альтернатива Медведчуку. Зачем Порошенко два чужих переговорщика по Донбассу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кременчугский колесный завод в 2017г сократил чистую прибыль на 17%
|НБУ оспорит решение суда по курорту "Буковель"
|Экс-директор филиала Инпромбанка, подозреваемый в завладении 52 млн грн, предстанет перед судом
|Из-за введения США пошлины на импорт стали 25% больше всех пострадает Интерпайп, - председатель Федерации металлургов Беленький
|Интерстарч Украина намерен привлечь кредит лимитом 100 млн грн
|ТАСкомбанк решил присоединить VS Банк
|Китайцы начали бурение скважины в Полтавской области
Это интересно
|Pininfarina запустит в серию водородный суперкар
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
|Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
|Станут ли летающие автомобили реальностью?
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?