НАБУ расследует перечисление средств в пользу холдинга Ахметова

Национальное антикоррупционное бюро Украины в феврале 2018 г. открыло уголовное производство №52018000000000158 о злоупотреблениях служебным положением должностных лиц Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщают Наші гроші, журналист которых был допрошен детективом НАБУ по этому поводу.

Производство открыто по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

Из материалов НАБУ следует, что на протяжении 2016-2017 гг. служебные лица НКРЭКУ, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах холдинга ДТЭК, принимали регуляторные решения в его пользу, что повлекло тяжкие последствия для интересов других производителей электроэнергии.

В рамках досудебного расследования исследуются, в частности, обстоятельства принятия НКРЭКУ решений о порядке распределения уполномоченным банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП Энергорынок.

В декабре 2016 г. по результатам ряда решений НКРЭКУ и Министерства энергетики и угольной промышленности госпредприятие Энергорынок перечислило компаниям ДТЭК 676 млн грн и еще 10 млн грн государственным энергокомпаниям по долгам. Вместе с тем по алгоритму, определенному законом об электроэнергетике, эти средства должны быть распределены между предприятиям тепловой, атомной, речной, альтернативной электрогенерации и Укрэнерго. Однако по решению НКРЭКУ кроме теплогенерации денег не получил никто.

В 2017-2018 гг. НКРЭКУ и Минэнерго снова приняли ряд решений, по которым Энергорынок взял кредит в размере 2 млрд грн. в Ощадбанке и отдал эти деньги предприятиям тепловой генерации для расчетов за уголь по долгам, накопленным по состоянию на 1 сентября 2017 г. Из этой суммы 1,48 млрд грн получила группа ДТЭК, остальные разделили Центрэнерго и Донбассэнерго. Компании других видов электрогенерации, включая государственный Энергоатом, снова не получили ничего, хотя эти средства по определенному законом алгоритму должны делиться на всех.

Теплоэнергетики получили эти деньги бесплатно, выплату процентов по кредиту должен осуществить Энергорынок. Деньги на проценты собирают с потребителей Украины в виде специальной надбавки к тарифу.

По данным бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, Министерство энергетики предлагает Кабинету министров продлить на год срок возврата беспроцентных кредитов ГП Энергорынок для предприятий тепловой генерации на общую сумму 1,7 млрд грн. Эти средства им разрешено вернуть Энергорынку не весной 2018 г., а в 2019 г., пользуясь ими бесплатно.

Тариф тепловой генерации в 2018 г. достиг 1,8 грн за кВт*час. Это на 125% выше, чем в 2015 г., когда выдавались впервые упомянутые авансы для тепловой генерации.

По итогам года холдинг ДТЭК показал рост EBITDA на 29% - до 23 млрд грн. Государственное ПАО Центрэнерго по итогам года показал рост чистой прибыли на 390% - до 1,9 млрд грн.

Группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации Украины.

С апреля 2016 г. в Украине в цене электроэнергии действует цена угля по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту". Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС. После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми, их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был ранее уволенный министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

В апреле 2017 г. НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за так называемой формулы Роттердам +.