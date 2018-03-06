НБУ в феврале применил меры к 2 банкам за нарушения в финмониторинге

Национальный банк в феврале применил меры к 2 банкам в виде письменного замечания и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В частности, НБУ оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; за невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.

Асвио Банку регулятор сделал письменное замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; за представление специально уполномоченному органу недостоверной информации;

Кроме того, Национальный банк принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.