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ViOil в 2017г увеличила производство нерафинированного подсолнечного масла на 14%
12:47 12.03.2018 |
Винницкий и Черновицкий масложировые комбинаты (ВМЖК и ЧМЖК), входящие в состав промышленной группы ViOil, в 2017 году увеличили производство нерафинированного подсолнечного масла на 14% - до 360,9 тыс. тонн.
Согласно сообщению группы, за год группа переработала более 950 тыс. тонн семян подсолнечника.
Оба предприятия компании вышли на плановую мощность. ВМЖК перерабатывает 2,850 тыс. тонн подсолнечника, ЧМЖК - 500 тонн в сутки.
"Нерафинированное подсолнечное масло все больше востребовано на мировом рынке. Если в 2016-м нашу продукцию покупали в 55 странах, то в 2017-м география поставок расширилась до 69 стран", - цитируется в сообщении коммерческий директор промышленной группы ViOil Игорь Гадомский.
По его словам, в ближайшее время мировой спрос на подсолнечное масло продолжит расти, особенно со стороны государств Азии, жители которых активно переходят с потребления пальмового масла на подсолнечное.
"Мы видим большие перспективы для нашего продукта на внешнем рынке, поэтому группа ViOil продолжит развиваться и наращивать объемы производства", - отметил он.
Кроме семян подсолнечника, заводы группы в 2017 году также перерабатывали семена сои и рапса.
Промышленная группа ViOil объединяет два масложировых комбината - Винницкий и Черновицкий. Винницкий МЖК в настоящее время может принимать до 3,5 тыс. тонн семян подсолнечника в сутки. Мощности по хранению позволяют ViOil одновременно хранить на Винницком МЖК до 24 тыс. тонн семян подсолнечника, 11,250 тыс. тонн масла, 4 тыс. тонн шрота.
Общие мощности по хранению на Черновицком МЖК в настоящее время позволяют ViOil одновременно хранить до 10,5 тыс. тонн семян подсолнечника, 4,1 тыс. тонн масла и 1,5 тыс. тонн шрота.
В группу также входят сеть хлебоприемных предприятий, элеваторы, торговые представительства в регионах Украины.
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