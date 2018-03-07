Специализированный казначейский банк "Авангард" (Киев, группа ICU) решил увеличить уставный капитал на 44%, или на 91,6 млн грн - до 300,1 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе банка со ссылкой на председателя правления банка Светлану Корчинскую, соответствующее решение приняли акционеры банка на общем собрании 2 марта.

Акционеры также приняли решение сменить тип акционерного общества банка с публичного на частное акционерное общество.

"Прибыль банка "Авангард" за 2017 год составила 100,29 млн грн, из которых 5 млн грн направлено в резервный фонд банка, а 91,6 млн грн - на увеличение уставного капитала. Таким образом, уставный капитал банка увеличен с 208,5 млн грн до 300,1 млн грн , что на 50% превышает минимальные требования Национального банка Украины по капитализации украинских банков", сказала С.Корчинська.

Банк "Авангард" зарегистрирован НБУ в июле 2013 года. По данным НБУ, к 1 января 2018 года совокупное участие Макара Пасенюка в его уставном капитала составляло 41,709463% акций, Константина Стеценко - 41,709463%, Владимира Демчишина - 9,996331%, Александра Вальчишена - 6,584739%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов(1,047 млрд грн) банк занимал 52-е место среди 88 украинских банков.