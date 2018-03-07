Финансовые новости
- |
- 07.03.18
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Аэропорт "Львов" увеличил февральский пассажиропоток в сравнении с прошлогодними показателями почти на 50%
13:35 07.03.2018 |
В феврале 2018 года пассажиропоток Международного аэропорта "Львов" составил 71 тыс. человек, что почти на 50% больше чем в феврале 2017.
"По результатам деятельности ГП "МА "Львов" им. Даниила Галицкого" в феврале 2018 авиаперевозками воспользовалась 71 тыс. пассажиров, что на 47,9% больше, чем в феврале 2017 (48 тыс. пассажиров). Количество совершенных рейсов - 868, что на 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (633)", - сказано в сообщении на странице учреждения в Фейсбук в понедельник.
Всего за январь-февраль 2018 пассажиропоток вырос на 47% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (106,5 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 156,6 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 38,1%, с 1348 до 1861.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Каких солдат удачи хотят легализовать однопартийцы Авакова
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Данилюк: Не нужно истерик и пиара там, где речь идет о государственных деньгах
|Отцы и мать победы. Тимошенко переигрывает саму себя, нападая на Коболева
|Мощный валютный сброс снова подкосил курс доллара на межбанке
|Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|НБУ не сможет забрать Буковель у Коломойского и Боголюбова
|НАБУ расследует перечисление средств в пользу холдинга Ахметова
|Банк "Авангард" решил увеличить уставный капитал банка на 44%
|Аэропорт "Львов" увеличил февральский пассажиропоток в сравнении с прошлогодними показателями почти на 50%
|Киевский Завод строительных изделий-1 в 2017г. увеличил убыток на 59%
|Дарницкий завод ЖБК в 2017г. сократил чистую прибыль на 25%
|"Укрзализныця" к апрелю запустит в работу дирекцию по организации взаимодействия портов
Как отметил, в свою очередь, заместитель директора регионального филиала "Одесская железная дорога" Сергей Никулин, мнение которого приведено в сообщении, сейчас есть большая диспропорция между портовой инфраструктурой, которая быстро развивается, и железнодорожной
Это интересно
|Зафиксирована новая рекордная DDoS-атака мощностью 1,7 ТБ/с
|ESET: криптовалютные мошенники переходят на Android
|Porsche присматривается к летающим такси
|Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace
|Meizu хочет спрятать фронтальную камеру в смартфонах за дисплей
|Холдинг Ахметова будет развивать сеть электрозаправок
|Xiaomi представила офисную компьютерную мышь MIJIA с дактилоскопическим сканером