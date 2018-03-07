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Киевский Завод строительных изделий-1 в 2017г. увеличил убыток на 59%
07:40 07.03.2018 |
ЧАО "Завод строительных изделий-1" (Киев) по итогам 2017 года нарастил чистый убыток по сравнению с 2016 годом на 59% - до 2,9 млн грн.
Активы предприятия в 2017 году, согласно сообщению компании о собрании акционеров в системе раскрытия информации НКЦБФР, остались на прежнем уровне - 18 млн грн.
В то же время, суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 40% - до 4,5 млн грн, а непокрытый убыток увеличился на 11% и составил 29,1 млн грн.
Текущие обязательства завода возросли на 8% - до 40,7 млн грн, долгосрочные обязательства в компании отсутствуют. Чистый убыток на одну акцию предприятия вырос в 1,5 раза и составил 4,5 тыс. грн.
ЧАО "Завод строительных изделий-1" создано в 1993 году.
Чистый убыток предприятия в 2016 году, согласно отчету ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, увеличился почти в четыре раза по сравнению с 2015 годом - до 7 млн грн.
Собственником 93,7% ЧАО "Завод строительных изделий-1" по состоянию на 3 кв. 2017 года, по данным НКЦБФР, являлась кипрская компания Roselink Limited.
Как сообщалось в сентябре-2017, собственник производителя бетона "Стромат" - кипрская компания "Бартек Инвестментс Лимитед" приобрела 93,7% ЧАО "Завод стройизделий-1". По данным Госреестра на 6 марта-2018, "Бартек Инвестментс" указан конечным бенефициаром ЧАО.
Размер уставного капитала составляет 635,9 тыс. грн.
ООО "Стромат "Спецбетон" создано в 2013 году.
Собственником 100% ООО в сентябре 2017 года являлся "Бартек Инвестментс Лимитед". Конечными бенефициарами были указаны Ренос Янгу и Зуб Закимту.
По данным Госреестра на март-2018, собственником компании является Ростислав Пинский.
Уставный капитал ООО составляет 2 тыс. грн.
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